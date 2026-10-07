Лукашенко: холдинг "Белресурсы" вносит весомый вклад в экономическую и экологическую безопасность страны





Глава государства отметил, что за этот период холдинг сформировался как мощный многопрофильный производственный и торговый кластер, выступающий системообразующим звеном народнохозяйственного комплекса Беларуси.





"Продукция ваших предприятий - от изделий медицинского назначения и полимеров до товаров бытовой и промышленной химии - пользуется неизменным спросом, конкурирует на внутреннем и внешних рынках, продвигая бренд "Сделано в Беларуси", - говорится в поздравлении. - Благодаря разветвленной сети заготовительных пунктов и накопительных площадок, внедряемым уникальным технологиям сортировки полимеров и стеклобоя вторичные ресурсы возвращаются в хозяйственный оборот. Это весомый вклад в экономическую и экологическую безопасность".





Президент обратил внимание, что сейчас "Белресурсы" играют ключевую роль в продвижении экономических интересов Беларуси в мире, открывая новые перспективные направления. Яркий пример - выстраивание стратегического и эффективного взаимодействия с Республикой Куба. "Ваша масштабная работа по развитию национального павильона Беларуси на ВДНХ в Москве - это не только визитная карточка нашего государства в столице России, но и высокотехнологичная, авторитетная площадка для демонстрации экспортного потенциала и достижений отечественной модели развития", - отметил белорусский лидер.





Александр Лукашенко пожелал коллективу и ветеранам "Белресурсов" крепкого здоровья, счастья и успехов во благо Беларуси: "Убежден, профессионализм и целеустремленность позволят вам и далее решать все поставленные задачи".-0-