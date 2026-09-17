Лукашенко философски оценил плюсы и минусы геополитического положения Беларуси

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"Вы, наверное, часто слышали о том, что Беларусь находится на важном направлении в Евразии. И географическом, и геополитическом", - отметил глава государства.
По его словам, принято считать, что это величайшая выгода для белорусского народа. "Наверное, так. Если иметь голову на плечах и разумно этим распорядиться, наверное, это будет большая выгода. Но чему учит нас история? Она учит главному философскому выводу: одностороннего понимания процесса быть никогда не должно. Есть что-то положительное, обязательно с другой стороны - отрицательное. Глядя в историю, от этого выгодного положения мы очень много потеряли белорусов и жителей этого клочка земли", - сказал Президент.
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