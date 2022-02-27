Лукашенко: если нас не будут переворачивать, мы к большей демократии придем

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если нас не будут переворачивать, мы к большей демократии придем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в Беларуси уже ведется работа по распределению полномочий между органами власти. Некоторые решения Президента, например назначения губернаторов, утверждаются местными органами власти. Если будет принята обновленная Конституция, различные ветви власти получат еще больше полномочий.

"То есть мы сделали маленькие шажки, исходя из нашего опыта. И будем к этому идти. И, может быть, если нас не будут переворачивать туда-сюда, мы к большей демократии придем. Но вряд ли. Я в это не верю. Почему? Мы не Россия. У нас нет столько ресурсов, чтобы отмахнуться от всего и быть независимыми и устраивать любую демократию: ошиблись - потом деньгами дыру эту закроем", - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому будем идти шаг за шагом. Тихонечко-тихонечко, чтобы не провалиться под этот "тонкий лед", - сказал глава государства.-0-