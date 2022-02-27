27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз пояснил свой тезис о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия. Об этом он заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, эта тема обсуждалась и накануне в ходе его телефонного разговора с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Александр Лукашенко заявил, что если Запад разместит подобное оружие вблизи границ страны, то и он рассмотрит вопрос и обратится к руководству России, чтобы такое оружие, в свое время выведенное из Беларуси, вернули в страну.

"Вот вчера с Эммануэлем Макроном разговаривая, он мне начал про референдум, но в контексте размещения ядерного оружия. Я говорю: "Эммануэль, если бы надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой Конституции разместили. Нам никто не мешает в этом. И потом, ты откуда взял, что я хочу здесь ядерное оружие не то произвести, не то разместить?" Я же сказал, при каком условии. И ему повторяю: "Если Америка или ты, Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросите в Польшу, Литву, к нашим границам, то я не размещу здесь (у меня нет этого оружия), я обращусь к Путину, чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без всяких предварительных условий вам отдал. Все. Вопросов нет", - рассказал белорусский лидер.

Что касается Конституции, то Александр Лукашенко посоветовал своему французскому коллеге взять проект обновленного Основного закона и почитать. "Там-де, говорю, половина Конституции - это французская Конституция. Это так", - сказал он. Президент пояснил, что еще при разработке действующей Конституции использовался опыт и наработки конституционного законодательства других стран, включая Францию.-0-