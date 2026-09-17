Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость

"17 сентября 1939 года - день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к Родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий - основа мира и согласия в Беларуси. "Цель и смысл жизни каждого - сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков", - отметил Президент.
Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Поздравление Президента Беларуси соотечественникам с Днем народного единства
Дорогие белорусы!
Поздравляю вас с Днем народного единства.
17 сентября 1939 года - день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась.
Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее.
Любовь к Родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий - основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого - сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко,
17 сентября 2026 года.-0-
Поздравляю вас с Днем народного единства.
17 сентября 1939 года - день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась.
Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее.
Любовь к Родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий - основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого - сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко,
17 сентября 2026 года.-0-