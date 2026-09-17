Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость

Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия.





Поздравление Президента Беларуси соотечественникам с Днем народного единства





Дорогие белорусы!



Поздравляю вас с Днем народного единства.



17 сентября 1939 года - день воссоединения белорусского народа. День возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась.



Сегодня мы отмечаем праздник, символизирующий национальное достоинство и историческую справедливость. На протяжении веков эти ценности нас сближали и делали сильнее.



Любовь к Родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий - основа мира и согласия в Беларуси. Цель и смысл жизни каждого - сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков.



От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.



Александр Лукашенко,

17 сентября 2026 года.-0-