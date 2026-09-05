Лукашенко: День белорусской письменности - это праздник самобытной национальной культуры 

Президент пожелал участникам и гостям Дня белорусской письменности крепкого здоровья, интересных встреч, неисчерпаемого творческого вдохновения и благополучия.





Поздравление Президента с Днем белорусской письменности





Удзельнікам і гасцям Дня беларускага пісьменства



Паважаныя сябры!



Шчыра віншую вас з Днём беларускага пісьменства - традыцыйным восеньскім святам самабытнай нацыянальнай культуры і яе багатай духоўнай спадчыны.



Такія сустрэчы майстроў, друкароў і аматараў мастацкага слова з'яўляюцца нязменнай крыніцай мудрасці продкаў, жывога дыялогу паміж людзьмі і сродкам фарміравання ў грамадстве агульначалавечых каштоўнасцей.



Сёлета гасцей прымае паэтычная Касцюкоўшчына - край шумлівых бароў і старажытных храмаў, радзіма выбітных беларускіх класікаў Аркадзя Куляшова і Iвана Чыгрынава.



Упэўнены, што менавіта на гэтай зямлі кожны зможа дакрануцца да сапраўдных літаратурных скарбаў нашага народа, пачуць гучанне роднай мовы, адкрыць для сябе новыя імёны і творы сучасных беларускіх і замежных аўтараў.



Жадаю ўсім моцнага здароўя, цікавых сустрэч, невычэрпнага творчага натхнення і дабрабыту.



Аляксандр Лукашэнка.-0-





Читайте также: