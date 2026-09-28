28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение трех генеральных консулов в городах Российской Федерации и Китайской Народной Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
На пост генерального консула Беларуси в Казани согласован Дмитрий Харитончик. Он в 2024-2026 годах работал в должности генерального директора ЗАО "Атлант" - директора Минского завода холодильников.
Игорь Болотов согласован для назначения на пост генерального консула Беларуси в Новосибирске. Прежде он работал заместителем председателя республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское добровольное пожарное общество".
Генеральным консулом Беларуси в Чунцине станет Александр Шалимов. Для него это не новое место работы - в настоящее время он является консулом этого генконсульства.-0-
Президент
28 сентября 2026, 12:53
Лукашенко дал согласие на назначение трех генконсулов в России и Китае
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