Лукашенко: белорусы сегодня - единая нация и сами принимают решения о будущем страны

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сегодня - единая нация и сами принимают решения о будущем страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования великого дня - Дня народного единства. "Мы, может быть, не совсем осознаем, что это за праздник, достижение и (в чем его. - Прим. БЕЛТА) величие", - отметил Президент. Ведь для оценки таких событий с исторической точки зрения необходим более длительный период. "Чтобы все это осознать по-настоящему, народы проходят через тяжелейшие испытания. Нам не надо об этом рассказывать, потому что у нас у порога наши родные люди проходят такие испытания. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Лучше тихо, спокойно, но так, как есть, - сказал Александр Лукашенко. - Пройдет время, и мы по-настоящему, каждый в своей душе, сердце оценим величие того, что случилось в середине прошлого века".
"Мы сегодня единая нация. Самое главное - мы здесь принимаем решения о будущем нашей страны", - подчеркнул глава государства.
"Хочу вас заверить, что как Президент, которому вы доверяете, сделаю все, чтобы на нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то как сейчас - с завистью", - заявил белорусский лидер. Хоть кто-то и называет белорусов "агрессорами" или еще как-то, но на самом деле в Беларуси мирные люди, которые знают цену единства, знают цену войны и не хотят повторения подобных событий, отметил глава государства.
"Я это хорошо помню и сделаю все для того, чтобы вы не были, как минимум, разочарованы", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-