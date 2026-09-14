Лукашенко: белорусы сегодня - единая нация и сами принимают решения о будущем страны

Глава государства подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования великого дня - Дня народного единства. "Мы, может быть, не совсем осознаем, что это за праздник, достижение и (в чем его. - Прим. БЕЛТА) величие", - отметил Президент. Ведь для оценки таких событий с исторической точки зрения необходим более длительный период. "Чтобы все это осознать по-настоящему, народы проходят через тяжелейшие испытания. Нам не надо об этом рассказывать, потому что у нас у порога наши родные люди проходят такие испытания. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Лучше тихо, спокойно, но так, как есть, - сказал Александр Лукашенко. - Пройдет время, и мы по-настоящему, каждый в своей душе, сердце оценим величие того, что случилось в середине прошлого века".

"Мы сегодня единая нация. Самое главное - мы здесь принимаем решения о будущем нашей страны", - подчеркнул глава государства. "Мы сегодня единая нация. Самое главное - мы здесь принимаем решения о будущем нашей страны", - подчеркнул глава государства.