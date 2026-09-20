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Лукашенко: белорусские таможенники решают поставленные задачи на самом высоком уровне 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Президент
20 сентября 2026, 07:00

Лукашенко: белорусские таможенники решают поставленные задачи на самом высоком уровне 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов таможенной службы с 35-летием со дня ее образования, а также с профессиональным праздником - Днем таможенника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Новая глава в истории отечественного таможенного дела началась в непростых условиях смены эпох, одновременно с обретением нашей страной независимости. За три с половиной десятилетия, почти с нуля, создана надежная система, которой по праву сегодня гордится наше государство, - говорится в поздравлении. - Пройдя внушительный путь модернизации, белорусская таможня превратилась в высокотехнологичный инструмент защиты экономических интересов страны и борьбы с трансграничной преступностью".

"Благодаря профессионализму, принципиальности и верности долгу сотрудников, а также постоянному совершенствованию контроля и эффективному внедрению цифровых технологий обеспечивается стабильное наполнение республиканского бюджета, создаются благоприятные условия для ведения внешнеэкономической деятельности", - отметил белорусский лидер.

Глава государства адресовал особые слова признательности ветеранам, которые заложили прочный фундамент современной таможенной службы, передав лучшие традиции молодому поколению. "Уверен, что, опираясь на богатый опыт, сотрудники белорусской таможни и впредь будут решать на самом высоком уровне поставленные задачи", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко пожелал личному составу и ветеранам таможенной службы крепкого здоровья, благополучия, добра и мира, успехов и новых достижений во имя процветания Беларуси.

Поздравление Президента с 35-летием со дня образования таможенной службы Беларуси и Днем таможенника

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 35-летием со дня образования таможенной службы Республики Беларусь, а также профессиональным праздником - Днем таможенника.

Новая глава в истории отечественного таможенного дела началась в непростых условиях смены эпох, одновременно с обретением нашей страной независимости. За три с половиной десятилетия, почти с нуля, создана надежная система, которой по праву сегодня гордится наше государство. Пройдя внушительный путь модернизации, белорусская таможня превратилась в высокотехнологичный инструмент защиты экономических интересов страны и борьбы с трансграничной преступностью.

Благодаря профессионализму, принципиальности и верности долгу сотрудников, а также постоянному совершенствованию контроля и эффективному внедрению цифровых технологий обеспечивается стабильное наполнение республиканского бюджета, создаются благоприятные условия для ведения внешнеэкономической деятельности.

Особые слова признательности адресую ветеранам, которые заложили прочный фундамент современной таможенной службы, передав лучшие традиции молодому поколению.
  
Уверен, что, опираясь на богатый опыт, сотрудники белорусской таможни и впредь будут решать на самом высоком уровне поставленные задачи.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, добра и мира, успехов и новых достижений во имя процветания Республики Беларусь.

Александр Лукашенко,
20 сентября 2026 года.-0-
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