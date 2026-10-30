Лукашенко: Беларусь в пандемию спаслась, пойдя своим путем, но и вынесла необходимые уроки





"Вы помните так называемую пандемию, которую мы вместе с вами пережили. Несмотря на то, что единственное государство в мире (Беларусь. - Прим. БЕЛТА), которое своим путем пошло и от этого выиграло. Мы спаслись, не побежав за другими, которые вводили полную изоляцию, вертолетные деньги разбрасывали. Ни того, ни другого мы себе позволить не могли, - сказал глава государства. - Но мы сделали соответствующие выводы, когда мы бросались из стороны в сторону, искали места для инфекционных больных. Благо, что не уничтожили в районных центрах и областях инфекционные отделения и больницы. Но мы видели, что в таких мегаполисах, как Минск, нам как раз не хватало такого компактного места, где можно было бы разместить этих больных".

Александр Лукашенко отметил, что в этой связи и с подачи специалистов было принято решение построить функциональную больницу. "Мы ее построили", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что в этой связи и с подачи специалистов было принято решение построить функциональную больницу. "Мы ее построили", - подчеркнул белорусский лидер.





"Мы вынесли уроки из недавней пандемии. Мы не отбрасывали ничего, не отпихивались. Видели и свои недостатки. И должны в любое время быть готовы не допустить повторения тех ошибок и недостатков, которые когда-то были", - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что в новой больнице есть несколько изолированных друг от друга блоков, где можно при необходимости лечить не только инфекционных больных, но и любых других пациентов. "Здания эти пустовать не должны. Они должны эффективно работать и давать отдачу, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В связи с этим мы обсуждали проблему, у нас есть перегибы. Мы еще раньше начали строить вместо больниц "дворцы". Знаете, больница - это не курорт. Идеально должно быть в операционных и реанимационных, палатах и отделениях. Там должно быть выше мирового уровня. И на это денег мы жалеть не будем. Но все остальное - это, еще раз подчеркиваю, не курорт".-0- Президент обратил внимание, что в новой больнице есть несколько изолированных друг от друга блоков, где можно при необходимости лечить не только инфекционных больных, но и любых других пациентов. "Здания эти пустовать не должны. Они должны эффективно работать и давать отдачу, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В связи с этим мы обсуждали проблему, у нас есть перегибы. Мы еще раньше начали строить вместо больниц "дворцы". Знаете, больница - это не курорт. Идеально должно быть в операционных и реанимационных, палатах и отделениях. Там должно быть выше мирового уровня. И на это денег мы жалеть не будем. Но все остальное - это, еще раз подчеркиваю, не курорт".-0-