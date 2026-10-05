Лукашенко: Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским Банком ПСБ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским ПАО "Банк ПСБ". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спасибо за то, что приехали в Беларусь. Я готов к обсуждению любых вопросов. Мы готовы сотрудничать", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко также попросил Петра Фрадкова передать самые добрые пожелания его отцу - Михаилу Фрадкову: "Если будет возможность, передайте отцу самые добрые пожелания. Самое главное - здоровья. Все остальное у него есть. Если нет, как я говорю, купим. У меня очень хорошие чувства к нему после нашей совместной работы. Все-таки он долго работал - и председателем правительства, и возглавляя Службу внешней разведки".-0-
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