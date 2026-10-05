Лукашенко: Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским Банком ПСБ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на самое тесное сотрудничество с российским ПАО "Банк ПСБ". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком, - сказал глава государства. - Вчера вечером Александр Генрихович (премьер-министр Беларуси Александр Турчин. - Прим. БЕЛТА) говорил об этом. И мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений".