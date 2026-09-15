Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности 

"Мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное (это не требование, а моя просьба к вам) - чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности. С нашей стороны и со стороны США", - сказал глава государства."Конечно", - подтвердил Джон Коул.
Александр Лукашенко также отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. "Поэтому я и пригласил премьер-министра, который проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей", - добавил он.-0-