23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и Наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Сегодня королевство достигло выдающихся успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Существенно вырос авторитет страны на международной арене, - говорится в поздравлении Королю Саудовской Аравии. - С уважением отмечаю, что даже в условиях военно-политической напряженности в регионе саудовский народ под Вашим руководством проявляет стойкость, единство и солидарность".
Глава государства подчеркнул, что Минск открыт для искреннего диалога с Эр-Риядом и расширения сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.
В поздравительном послании в адрес Наследного принца и премьер-министра королевства Александр Лукашенко отметил, что стороны открыли новые перспективные направления совместной работы в сферах искусственного интеллекта, цифровой трансформации экономики и государственного управления. Президент подтвердил стремление Беларуси к расширению взаимовыгодного сотрудничества в торговле, инвестициях и науке, а также в отраслях сельского хозяйства и промышленности, где обе страны имеют значительный потенциал. "В условиях увеличения напряженности и роста непредсказуемости в мире Вы можете полностью рассчитывать на Беларусь как на надежного партнера и доброго друга", - обратил внимание глава государства.-0-
Президент
23 сентября 2026, 07:00
Лукашенко: Беларусь открыта для искреннего диалога с Саудовской Аравией
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