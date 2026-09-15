15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Под вашим мудрым руководством Никарагуа день за днем укрепляет позиции одного из самых динамичных государств-экспортеров в Центральной Америке, что обеспечивает возможности для устойчивого экономического развития страны", - говорится в поздравлении.
Глава государства уверен, что дружба и солидарность, которые создают надежный фундамент многолетних белорусско-никарагуанских отношений, и в дальнейшем помогут плодотворно сотрудничать и реализовывать полезные инициативы.
"Минск нацелен на углубление взаимодействия с Манагуа в сферах промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, продовольствия и фармацевтики, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Убежден, последовательное осуществление достигнутых договоренностей будет содействовать процветанию народов обеих стран".
Президент Беларуси пожелал сопрезидентам Никарагуа крепкого здоровья, бодрости духа и успехов, а всему никарагуанскому народу - мира и прогресса.-0-
Президент
15 сентября 2026, 07:00
Лукашенко: Беларусь нацелена на углубление взаимодействия с Никарагуа в различных сферах
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