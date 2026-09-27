27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Следуя собственным путем развития и будучи примером постоянного нейтралитета, Ашхабад обеспечивает поступательный рост благосостояния граждан страны, вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности и стабильности", - говорится в поздравлении.
Глава государства убежден, что Беларусь и Туркменистан совместными усилиями смогут задействовать потенциал двустороннего сотрудничества и вывесит его на качественно новый уровень.
Александр Лукашенко пожелал Сердару Бердымухамедову здоровья и добра, а дружественному Туркменистану - мира и процветания.-0-
Президент
27 сентября 2026, 07:00
Лукашенко: Беларусь и Туркменистан могут вывести сотрудничество на качественно новый уровень
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