9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Многовековая история и богатые традиции Камбоджи являются нерушимой основой суверенитета и самобытности государства, залогом ее развития и повышения достатка народа королевства", - говорится в поздравлении.
Президент выразил уверенность, что дружественные белорусско-камбоджийские отношения, построенные на общем стремлении к миру, безопасности и стабильности, будут и впредь укрепляться через искренний диалог и взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
"Убежден, мы имеем все возможности для реализации значительного потенциала в партнерстве между Беларусью и Камбоджей", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони отличного здоровья и неисчерпаемой энергии, а жителям страны - счастья и процветания.-0-
Президент
09 ноября 2026, 07:00
Лукашенко: Беларусь и Камбоджа имеют все возможности для реализации значительного потенциала партнерства
Фото Unsplash
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