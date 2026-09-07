7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву и всех граждан этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко отметил, что Бразилия за прошедшие столетия прошла значимый путь государственного строительства и сегодня по праву утвердилась в качестве одного из авторов глобальной повестки дня, находясь в авангарде усилий по обеспечению устойчивого развития, сохранению окружающей среды и переходу к чистой энергии.
"Минск и Бразилиа объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, аграрной, научно-технической и культурной сферах, - обратил внимание Президент. - Убежден, заложенный прочный фундамент белорусско-бразильских отношений даст возможность и в дальнейшем динамично развивать взаимодействие в сферах взаимного интереса как в двустороннем формате, так и на международных площадках".
Александр Лукашенко пожелал Луису Инасиу Луле да Силве отличного здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов на предстоящих выборах, а народу Бразилии - мира, благополучия и процветания.-0-
Президент
07 сентября 2026, 07:00
Лукашенко: Беларусь и Бразилию объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество
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