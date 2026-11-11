Лукашенко: "антигибридная" система ЕС зачастую используется для подрывной работы в третьих странах

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на все декларации об оборонительном характере, общеевропейская "антигибридная" система зачастую выходит за территорию Евросоюза, проводя подрывную работу в третьих странах. "Пример - целевые группы Европейского союза по борьбе с гибридными угрозами, развернутые в преддверии важных электоральных кампаний в ряде государств постсоветского пространства. Якобы с целью "противодействия иностранному вмешательству". Интересно получается - вмешательство в целях противодействия вмешательству", - заметил он.-0- Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на все декларации об оборонительном характере, общеевропейская "антигибридная" система зачастую выходит за территорию Евросоюза, проводя подрывную работу в третьих странах. "Пример - целевые группы Европейского союза по борьбе с гибридными угрозами, развернутые в преддверии важных электоральных кампаний в ряде государств постсоветского пространства. Якобы с целью "противодействия иностранному вмешательству". Интересно получается - вмешательство в целях противодействия вмешательству", - заметил он.-0-

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Общеевропейская "антигибридная" система зачастую выходит за пределы ЕС и используется для подрывной работы в третьих странах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.Белорусский лидер акцентировал внимание на так называемых гибридных вызовах и угрозах в контексте политики Запада: "Посмотрите, как наши западные соседи расширили понятие "гибридная угроза". Они включили в него нелегальную миграцию и контрабанду. Кстати, в которых они сами прежде всего замешаны".