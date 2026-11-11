Лукашенко: "антигибридная" система ЕС зачастую используется для подрывной работы в третьих странах

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Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на все декларации об оборонительном характере, общеевропейская "антигибридная" система зачастую выходит за территорию Евросоюза, проводя подрывную работу в третьих странах. "Пример - целевые группы Европейского союза по борьбе с гибридными угрозами, развернутые в преддверии важных электоральных кампаний в ряде государств постсоветского пространства. Якобы с целью "противодействия иностранному вмешательству". Интересно получается - вмешательство в целях противодействия вмешательству", - заметил он.-0-