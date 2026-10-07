Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ





Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения.





В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.