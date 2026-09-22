Квартиры в привязке к рабочим местам. Лукашенко о задачах при строительстве арендного жилья

"Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья", - подчеркнул Президент.Александр Лукашенко указал на положительные примеры такого подхода. Они есть в Петрикове ("Беларуськалий"), Руденске (БНБК), Турове (Туровский молочный комбинат), Витебске (Витебская бройлерная птицефабрика) и ряде других населенных пунктов.Глава государства также отметил, что со вступлением в силу указа №344 "О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений" 1 января 2025 года процесс активизировался. "Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало: 153 в 2025 году. Что нам нужно решить, чтобы эта практика стала более массовой?" - поставил вопрос перед участниками совещания Президент.Белорусский лидер обозначил некоторые шаги, необходимые для решения этих вопросов. Речь идет о создании прозрачной системы учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. "Допустим, человек работает на МАЗе, состоит на учете, готов получить арендное жилье и там жить. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно", - сказал он.Еще один шаг - возведение жилья с акцентом на малые населенные пункты и ровно в таком количестве, какое необходимо для развития экономики региона. Кроме того, как подчеркнул Александр Лукашенко, до закладки любого многоквартирного дома следует четко определиться с источниками финансирования: "Прежде чем начинать что-то делать, надо же видеть, откуда деньги".Он также обратил внимание на необходимость более широкого вовлечения предприятий реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников. "Это не только бюджетные деньги. И предприятие должно вкладывать свои деньги", - добавил глава государства.-0-