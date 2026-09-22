"Копейки заплатить не могут". Лукашенко о проблеме просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги

"Вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру", - отметил глава государства.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил проблему просроченной задолженности за аренду жилья и коммунальные услуги на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, передает корреспондент БЕЛТА.Президент обратил внимание, что на данном фоне возникает парадокс: просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 млн рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. "Копейки стоит, и это заплатить не могут", - возмутился глава государства."Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ему, может, и надо помочь. Но не годами же будем помогать", - заметил Александр Лукашенко."Зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить", - заявил Президент.-0-