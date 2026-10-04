Кадровый день, грани многовекторности и откровенный разговор с премьерами. Итоги недели Президента

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.

Глава государства призвал страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок: "Главное, о чем я вас хочу попросить сегодня, - это российский рынок и ваши государства. Это - основа. На 80% мы у вас (с постсоветскими странами. - Прим. БЕЛТА) торгуем. Поэтому я вас прошу, не торопитесь от этого уходить. Поверьте мне, нигде нас не ждут".В этой связи глава государства упомянул об Армении, где провозгласили курс на евроинтеграцию: "Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?"."Поэтому ну не надо торопиться выбрасывать то, что тебе сегодня дает пользу. Не надо уходить с этого общего рынка", - призвал Александр Лукашенко.Преимущества сотрудничества со старыми надежными партнерами Президент проиллюстрировал примером Узбекистана, где несколько лет назад в условиях аномально холодной зимы срочно потребовались дополнительные объемы природного газа. Тогда на помощь пришли Россия и Казахстан. "Узбеки к кому обратились - к России. И нашли решение вопроса. Через Казахстан. Где на Западе к нам могут так отнестись? Нигде. Поэтому не теряйте то, что есть. Как человек, немало проработавший, советую вам: ваше дело, какого курса придерживаться, но то, что сегодня дает результат, не выбрасывайте", - сказал Президент.