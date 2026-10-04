Кадровый день, грани многовекторности и откровенный разговор с премьерами. Итоги недели Президента

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
- ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД. Кто получил назначения в кадровый день и на что ориентирует Президент
- БЕЗ СМЕНЫ КУРСА. В чем истинный смысл белорусской многовекторности
- СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ. Что Лукашенко советует партнерам по ЕАЭС и при чем тут коньяк
По согласованию с Президентом в Палату представителей направлен бюджетно-налоговый пакет: проекты законов "О республиканском бюджете на 2027 год", "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год".
Насыщенным был кадровый день у главы государства - новые назначения получили три десятка человек, в том числе в руководстве Администрации Президента, ряда министерств и ведомств, райисполкомов.
Минск на неделе стал центром сразу нескольких международных мероприятий: заседания Евразийского межправительственного совета и Совета Министров Союзного государства, международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь".
Александр Лукашенко провел встречу с главами делегаций - участников заседания Евразийского межправительственного совета. Президент призвал всех к укреплению единства, сохранению приверженности внутреннему рынку и выгод, которые дает проверенное временем партнерство.
Отдельная встреча у главы государства состоялась с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым, который совместил участие в международных мероприятиях с официальным визитом в Минск. Александр Лукашенко заявил, что Казахстан для Беларуси является очень интересным партнером и дружеской страной. Показательно, что в торгово-экономическом сотрудничестве страны в последнее время серьезно прибавляют.
Еще одна международная встреча - с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских. Александр Лукашенко воспользовался этим случаем, чтобы ответить критикам белорусской политики многовекторности.
Президент направил приветствие участникам Узбекско-белорусского межпарламентского форума. Глава государства отметил символизм выбора места проведения мероприятия - древнего города Хива, где переплелись многовековые традиции и созидательная энергия современности.
На неделе в Беларуси отметили один из наиболее узнаваемых и горячо любимых профессиональных праздников - День учителя. В поздравлении педагогическим работникам Александр Лукашенко подчеркнул, что ни один алгоритм не способен заменить человеческого участия, мудрого совета, душевной теплоты и поддержки.
Граждан старшего поколения Президент поздравил с Днем пожилых людей. Он напомнил, что неразрывная связь всех поколений белорусов - важная составляющая единства народа и государства.
Не обошлось без печальных поводов - глава государства направил соболезнования в связи со смертью двух известных в Беларуси деятелей. Свой земной путь завершил Александр Якобсон, который долгое время руководил Гомельской областью, возглавлял Комитет госконтроля и занимал ряд других важных государственных постов. И огромная потеря для сферы культуры - умерла народная артистка Беларуси Валентина Гаевая, посвятившая жизнь сцене и знаменитому ансамблю "Хорошки".
Президент подписал ряд документов, которые касаются деятельности Белтелерадиокомпании, геральдических символов Министерства энергетики, приема в белорусское гражданство, внедрения электронных листков нетрудоспособности.
Коллектив и ветеранов Могилевского завода лифтового машиностроения Александр Лукашенко поздравил с 60-летием со дня основания предприятия, которое является одним из флагманов отечественного машиностроения.
Поздравления за рубеж по различным поводам на неделе были направлены в Ботсвану, Китай, Нигерию, Республику Кипр, Германию, Ирак.
Глава государства поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Аллу Демидову.
Александр Лукашенко 28 сентября рассмотрел кадровые вопросы. Назначения в общей сложности получили 30 человек.
- О неожиданном решении в руководстве Администрации Президента
- О новом начальнике Генштаба и работе "под прессом"
- О приоритетах для новых руководителей МАРТ и Госстандарта
- О белорусской нации и работе уполномоченного
- О швейцарском подходе в работе с вторресурсами
- О БИСИ, которому "не будет спуску"
- О задачах для руководителей районов и необходимости мобилизации
- Руководство министерств, Администрации Президента и местная вертикаль. Подробности кадрового дня у Лукашенко
Александр Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев: двигаться вперед, не стоять на месте. "Назначения знаковые, очень важные для страны - по всем направлениям без исключения, - сказал он. - Вы опытные люди. По своим направлениям знаете, что надо делать. Действуйте".
"Время такое. Будем двигаться, успеем туда, куда хотим, первыми - значит, будет результат. Опоздаем - будем топтаться в хвосте", - подчеркнул белорусский лидер.
Говоря о назначении нового заместителя главы Администрации Президента, Александр Лукашенко отметил, что кандидатуру Павла Муравейко (прежде он занимал пост начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны) на эту должность ему никто не рекомендовал, это было его личное предложение и решение, отчасти неожиданное как для нынешнего руководства Администрации Президента, так и для Госсекретариата Совета безопасности, военных. "Поэтому будьте свободны от всех", - сказал Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что это кадровое решение направлено на то, чтобы получить альтернативную точку зрения на ситуацию в Вооруженных Силах от грамотного, профессионального человека. "Альтернативная, конкурентная точка зрения должна существовать на самом высоком уровне. Это мне нужно. Я хочу, чтобы наши Вооруженные Силы были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, - заявил глава государства. - Наша цель одна - защитить тот кусок земли, на котором мы живем".
Президент также сразу предупредил возможные спекуляции вокруг этого кадрового решения. Мол, "Лукашенко поддался силовикам" или "это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков". "Если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста. Я абсолютно не против. Но то, что идет усиление этой составляющей - силового сектора и направления нашей страны, - это естественно. Потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Мне как Президенту и Главнокомандующему Вооруженными Силами очень важно иметь несколько, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях", - сказал глава государства.
О новом начальнике Генштаба и работе "под прессом"
Новым руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил назначен Владимир Белый. Он, предупредил глава государства, будет постоянно находиться в поле зрения не только государственного секретаря Совета безопасности, но и нового замглавы Администрации Президента. "Под серьезным взглядом, может, где-то и прессом Президента, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в Вооруженных Силах".
Павел Муравейко охарактеризовал своего преемника как человека взвешенного, который будет надежной опорой и поддержкой. "Отличная кандидатура", - сказал он.
"Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить", - обратил внимание Александр Лукашенко.
О приоритетах для новых руководителей МАРТ и Госстандарта
На пост министра антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц пришел из Минсельхозпрода, где он работал в должности замминистра. Глава государства считает его грамотным специалистом, который разбирается в том, что происходит в сфере обеспечения продовольственной безопасности, агропромышленном комплексе, хорошо знает экспортный потенциал страны.
В числе приоритетных задач для нового министра Президент обозначил вопросы ценообразования, в первую очередь на отечественную продукцию: "Я очень надеюсь, что вы вникните в обстановку, которая складывается в министерстве и сделаете немало, чтобы люди никогда больше не ставили вопрос о ценообразовании в Беларуси - на продовольствие, одежду и так далее".
Президент также сразу предупредил возможные спекуляции вокруг этого кадрового решения. Мол, "Лукашенко поддался силовикам" или "это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков". "Если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста. Я абсолютно не против. Но то, что идет усиление этой составляющей - силового сектора и направления нашей страны, - это естественно. Потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Мне как Президенту и Главнокомандующему Вооруженными Силами очень важно иметь несколько, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях", - сказал глава государства.
Новым руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил назначен Владимир Белый. Он, предупредил глава государства, будет постоянно находиться в поле зрения не только государственного секретаря Совета безопасности, но и нового замглавы Администрации Президента. "Под серьезным взглядом, может, где-то и прессом Президента, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Без обид. Вы прекрасно знаете мои подходы. Я должен знать все, что происходит в Вооруженных Силах".
Павел Муравейко охарактеризовал своего преемника как человека взвешенного, который будет надежной опорой и поддержкой. "Отличная кандидатура", - сказал он.
"Но с сегодняшнего дня ты должен больше критиковать, чем хвалить", - обратил внимание Александр Лукашенко.
На пост министра антимонопольного регулирования и торговли Александр Яковчиц пришел из Минсельхозпрода, где он работал в должности замминистра. Глава государства считает его грамотным специалистом, который разбирается в том, что происходит в сфере обеспечения продовольственной безопасности, агропромышленном комплексе, хорошо знает экспортный потенциал страны.
Назначая Дмитрия Баско председателем Государственного комитета по стандартизации, глава государства особо отметил важность вверенного ему направления. "Это и рынки, и защита наших рынков, и продвижение наших товаров. Надеюсь, вы с этим направлением справитесь", - сказал он.
О белорусской нации и работе уполномоченного
Президент обратил внимание нового уполномоченного по делам религий и национальностей Олега Дьяченко, что в Беларуси неплохая ситуация в тех сферах, которыми ему предстоит заниматься, и это положение дел нужно обязательно сохранить в будущем.
Президент обратил внимание нового уполномоченного по делам религий и национальностей Олега Дьяченко, что в Беларуси неплохая ситуация в тех сферах, которыми ему предстоит заниматься, и это положение дел нужно обязательно сохранить в будущем.
"Мир, мир и только мир между разными конфессиями. Беларусь - это замес всех конфессий и национальностей. Поди разберись, какая у тебя или у меня в жилах течет кровь. Нам это надо? Нет, и мы никогда не разберемся. Самое главное - этим и заниматься не нужно, - сказал глава государства. - Хорошая, нормальная, умная, продвинутая нация белорусов. Ничего делить не надо. Очень надеюсь, что будет нормальная ситуация в этом плане и вы возьмете все лучшее, что было, чтобы дальше работать как следует".
О швейцарском подходе в работе с вторресурсами
Согласовывая назначение Сергея Гунько гендиректором "Белвтормета", Александр Лукашенко критически отозвался о нынешнем положении дел со сбором и переработкой вторсырья: "Ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима. Мы должны вторичные ресурсы использовать, как в Швейцарии. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте как в Швейцарии. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Что делать - вы знаете лучше меня".
О БИСИ, которому "не будет спуску"
Нового директора Белорусского института стратегических исследований Андрея Кунцевича глава государства предупредил, что "спуску никакого не будет", равно как и никаких отступлений от ранее определенных функций и задач самого института.
"БИСИ должен быть институтом стратегических исследований", - обратил внимание Александр Лукашенко, сделав особый акцент на слове "стратегических".
Кроме того, Президент рассчитывает, что деятельность БИСИ в стране станет более заметной и весомой и это учреждение будет опорой в деятельности на идеологическом фронте.
О задачах для руководителей районов и необходимости мобилизации
Согласовывая назначение десяти новых руководителей районов, Александр Лукашенко обозначил приоритетные задачи, которые им предстоит решать на новых постах. Во многом это касается сферы сельского хозяйства.
Непосредственно в моменте Александр Лукашенко напомнил о продолжении уборочной кампании и связанным с ней большим объемом работ: "Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы прошли только половину. Не расслабляйтесь. Нужна мобилизация, и очень серьезная".
Что касается стратегических подходов на будущее, Президент советует придерживаться разумного подхода в объединении сельскохозяйственных предприятий: "Это первое, очень важное - организационное построение наших хозяйств, особенно объединенных, у которых нет школы и практики работы".
Речь об этом зашла на примере сельхозпредприятия "Говяды-агро" в Шкловском районе, где сейчас по поручению главы государства выстраивают оптимальную схему для повышения технологической и организационной управляемости.
"Объединение не есть всегда хорошо. Поэтому не торопитесь, будучи председателями райисполкомов, это делать. Если небольшое хозяйство эффективно работает, не вешайте гири к его ногам в виде убыточных хозяйств. Загубите нормальное хозяйство", - отметил Александр Лукашенко.
Что касается помощи аграриям, Президент ориентирует не забывать о практике привлечения работников из города. Например, с промышленных предприятий. "Это правильно. Если кто-то неделю осенью и неделю весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями - крестьяне. Поэтому надо помогать, - убежден белорусский лидер. - Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили".
Да и в целом глава государства призывает белорусов поворачиваться лицом к селу, покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности. Сейчас у россиян даже появилось новое направление в туризме - избинг, которое подразумевает отдых в сельском антураже и традиционных деревянных избах.
В кадровой работе Александр Лукашенко посоветовал руководителям районов действовать весьма решительно, чтобы оперативно решать стоящие перед регионами задачи. При этом нужно давать подчиненным работникам шанс. "Но эти люди должны понимать, что времени, чтобы наблюдать за ними, изучать, как они будут работать, нет. Они должны выдавать результат. Если результата нет, вы видите, что человек не бежит, значит, его надо отвести в сторону, чтобы он не мешал вам бежать, чтобы вы не отстали", - дал практический совет белорусский лидер.
При этом вникать в кадровые вопросы предстоит не только в организациях государственной формы собственности, но и частных. "Любой частник, создавший предприятие, должен согласовывать с вами кадровую политику. Без вашего согласия не должно происходить ничего в кадровом отношении. Вникайте во все, государство должно присутствовать везде, - подчеркнул Президент. - Там, где мы видим, управляем и требуем, чтобы было так, как нужно, есть результат. Там, где государство не видит проблем, они будут существовать всегда".
Согласовывая назначение Сергея Гунько гендиректором "Белвтормета", Александр Лукашенко критически отозвался о нынешнем положении дел со сбором и переработкой вторсырья: "Ситуация, которая складывается у нас в стране в этой сфере, недопустима. Мы должны вторичные ресурсы использовать, как в Швейцарии. Я больше от вас ничего не требую. Сделайте как в Швейцарии. Это огромнейший резерв для нашей экономики. Что делать - вы знаете лучше меня".
Нового директора Белорусского института стратегических исследований Андрея Кунцевича глава государства предупредил, что "спуску никакого не будет", равно как и никаких отступлений от ранее определенных функций и задач самого института.
"БИСИ должен быть институтом стратегических исследований", - обратил внимание Александр Лукашенко, сделав особый акцент на слове "стратегических".
Кроме того, Президент рассчитывает, что деятельность БИСИ в стране станет более заметной и весомой и это учреждение будет опорой в деятельности на идеологическом фронте.
Согласовывая назначение десяти новых руководителей районов, Александр Лукашенко обозначил приоритетные задачи, которые им предстоит решать на новых постах. Во многом это касается сферы сельского хозяйства.
Что касается стратегических подходов на будущее, Президент советует придерживаться разумного подхода в объединении сельскохозяйственных предприятий: "Это первое, очень важное - организационное построение наших хозяйств, особенно объединенных, у которых нет школы и практики работы".
Речь об этом зашла на примере сельхозпредприятия "Говяды-агро" в Шкловском районе, где сейчас по поручению главы государства выстраивают оптимальную схему для повышения технологической и организационной управляемости.
"Объединение не есть всегда хорошо. Поэтому не торопитесь, будучи председателями райисполкомов, это делать. Если небольшое хозяйство эффективно работает, не вешайте гири к его ногам в виде убыточных хозяйств. Загубите нормальное хозяйство", - отметил Александр Лукашенко.
Что касается помощи аграриям, Президент ориентирует не забывать о практике привлечения работников из города. Например, с промышленных предприятий. "Это правильно. Если кто-то неделю осенью и неделю весной окажет поддержку крестьянам, ничего страшного. Все мы своими корнями - крестьяне. Поэтому надо помогать, - убежден белорусский лидер. - Село мы опустошили прилично за последнее время, особенно что касается рабочей силы. Надо отдавать долги, как мы всегда об этом говорили".
В кадровой работе Александр Лукашенко посоветовал руководителям районов действовать весьма решительно, чтобы оперативно решать стоящие перед регионами задачи. При этом нужно давать подчиненным работникам шанс. "Но эти люди должны понимать, что времени, чтобы наблюдать за ними, изучать, как они будут работать, нет. Они должны выдавать результат. Если результата нет, вы видите, что человек не бежит, значит, его надо отвести в сторону, чтобы он не мешал вам бежать, чтобы вы не отстали", - дал практический совет белорусский лидер.
При этом вникать в кадровые вопросы предстоит не только в организациях государственной формы собственности, но и частных. "Любой частник, создавший предприятие, должен согласовывать с вами кадровую политику. Без вашего согласия не должно происходить ничего в кадровом отношении. Вникайте во все, государство должно присутствовать везде, - подчеркнул Президент. - Там, где мы видим, управляем и требуем, чтобы было так, как нужно, есть результат. Там, где государство не видит проблем, они будут существовать всегда".
Александр Лукашенко 29 сентября провел встречу с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских.
Из новых перспективных направлений - авиастроение - есть готовность не просто осуществлять ремонт и производить отдельные комплектующие, но и выходить на совместное производство.
"Наш интерес и векторы там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего с вами, Российской Федерацией. Поэтому болтовня про эту многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы. И потом, я уже 30 с лишним лет работаю Президентом. Не для меня уже менять какие-то векторы. Как некоторые даже уже дошли до того, что "Лукашенко - это не союзник". Ну, это дело вкуса", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Мы - патриоты, мы готовы защищать свое Отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и тем более предательства нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу", - сказал Президент.
Что касается других стран, и особенно соседних, Беларусь всегда стремилась поддерживать с ними добрые отношения. "Ну, на Западе не хотят с нами таких отношений. Господь с ними, это их дело", - заметил Александр Лукашенко.
И раз уж западное "крыло" сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, интенсифицирует отношения с государствами Африки.
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Президент 2 октября встретился с главами делегаций - участников заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Минске.
А объективному взгляду на реальные устремления Запада способствует в том числе политическая откровенность, ставшая мейнстримом при нынешнем Президенте США Дональде Трампе. "Я ему благодарен за то, что он открыто обнажил политику Запада, и прежде всего США. Он не прячется за какими-то дипломатическими формулировками. А мы увидели реальное лицо западной политики", - заметил Президент.
Александр Лукашенко всегда подчеркивает, что экономика - основа всего. Это касается как состоятельности отдельно взятых государств, так и интеграционных объединений. А Евразийский экономический союз и само название, как говорится, обязывают. "Вы главные люди в своих странах в экономическом отношении. Дай бог, чтобы все получилось, что вы наметили", - пожелал белорусский лидер.
Президент подтвердил приверженность Беларуси интеграции и готовность подставить партнерам плечо, где это необходимо: поставлять товары, оказывать необходимые услуги, делиться технологиями, углублять кооперацию. Возможности для всего этого и передовые достижения были представлены на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", организованной в эти дни в Минске.
Президент подтвердил приверженность Беларуси интеграции и готовность подставить партнерам плечо, где это необходимо: поставлять товары, оказывать необходимые услуги, делиться технологиями, углублять кооперацию. Возможности для всего этого и передовые достижения были представлены на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", организованной в эти дни в Минске.
Глава государства призвал страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский рынок: "Главное, о чем я вас хочу попросить сегодня, - это российский рынок и ваши государства. Это - основа. На 80% мы у вас (с постсоветскими странами. - Прим. БЕЛТА) торгуем. Поэтому я вас прошу, не торопитесь от этого уходить. Поверьте мне, нигде нас не ждут".
В этой связи глава государства упомянул об Армении, где провозгласили курс на евроинтеграцию: "Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?".
Преимущества сотрудничества со старыми надежными партнерами Президент проиллюстрировал примером Узбекистана, где несколько лет назад в условиях аномально холодной зимы срочно потребовались дополнительные объемы природного газа. Тогда на помощь пришли Россия и Казахстан. "Узбеки к кому обратились - к России. И нашли решение вопроса. Через Казахстан. Где на Западе к нам могут так отнестись? Нигде. Поэтому не теряйте то, что есть. Как человек, немало проработавший, советую вам: ваше дело, какого курса придерживаться, но то, что сегодня дает результат, не выбрасывайте", - сказал Президент.
В этой связи глава государства упомянул об Армении, где провозгласили курс на евроинтеграцию: "Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?".
Преимущества сотрудничества со старыми надежными партнерами Президент проиллюстрировал примером Узбекистана, где несколько лет назад в условиях аномально холодной зимы срочно потребовались дополнительные объемы природного газа. Тогда на помощь пришли Россия и Казахстан. "Узбеки к кому обратились - к России. И нашли решение вопроса. Через Казахстан. Где на Западе к нам могут так отнестись? Нигде. Поэтому не теряйте то, что есть. Как человек, немало проработавший, советую вам: ваше дело, какого курса придерживаться, но то, что сегодня дает результат, не выбрасывайте", - сказал Президент.
Что касается экономических выгод от единства и кооперации, об этом Александр Лукашенко рассказал на примере белорусско-российского сотрудничества. Даже в исконном отечественном бренде - тракторе "Беларус" - немало российского, начиная от металла и заканчивая комплектующими.
"Технологиями обладаем, а ресурсы у вас. Вот что такое интеграция. И, введя санкции, Запад прослезился. Как-то выдержали. Даже в этих условиях войны, - констатировал Президент. - Мы не обрубали корни из тех времен, когда закладывались основы нашей экономики. Поэтому кое-что у нас получилось и в машиностроении, и в строительстве никаких проблем нет - мы производим все необходимое: от цемента и кирпича до новейших технологий. И сельское хозяйство. В этом году мы планируем, что продадим сельхозпродукции на $10 млрд. Для Беларуси это хорошие объемы".
"Технологиями обладаем, а ресурсы у вас. Вот что такое интеграция. И, введя санкции, Запад прослезился. Как-то выдержали. Даже в этих условиях войны, - констатировал Президент. - Мы не обрубали корни из тех времен, когда закладывались основы нашей экономики. Поэтому кое-что у нас получилось и в машиностроении, и в строительстве никаких проблем нет - мы производим все необходимое: от цемента и кирпича до новейших технологий. И сельское хозяйство. В этом году мы планируем, что продадим сельхозпродукции на $10 млрд. Для Беларуси это хорошие объемы".
Александр Лукашенко также высказался на предмет конфликта в Украине. Мы с Владимиром Владимировичем (Путиным. - Прим. БЕЛТА) часто обсуждаем эту тему. Подходы у нас более выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения. В конце концов, мы же "соагрессоры" с ним", - отметил Президент. - Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Я Президенту Путину открыто об этом сказал: у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине, но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами, несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит. Мы никогда не были предателями".
Глава белорусского государства напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. "Мы придерживаемся и будем придерживаться этой позиции", - подтвердил белорусский лидер.
Глава белорусского государства напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. "Мы придерживаемся и будем придерживаться этой позиции", - подтвердил белорусский лидер.
Президент заверил глав правительств Евразийского экономического союза, что все достигнутые договоренности Минск непременно выполнит. "Мы ваши друзья, и вы можете на нас рассчитывать. Даже в самые сложные времена, даже тогда, когда нам, может быть, не очень выгодно. Но вы знаете, что здесь ваши люди, ваши друзья. И вы приехали на свою землю. Не только россияне, русские люди, но и все вы для нас не чужие", - сказал он.-0-