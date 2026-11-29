Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.





Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.

Самое громкое внешнеполитическое событие конца ноября и начала декабря - начавшаяся большая командировка Президента Беларуси в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Предстоят многочисленные встречи и переговоры в Омане, Вьетнаме и Объединенных Арабских Эмиратах, которые призваны существенно продвинуть сотрудничество Беларуси с этими странами.

На неделе была опубликована На неделе была опубликована полная версия интервью Александра Лукашенко французскому журналу Le Point. В нем было все - неопровержимые факты, инсайды и смелые предложения. Мировые СМИ моментально разобрали заявления на цитаты.

Глава государства ответил на вопросы о конфликте в Украине, перспективах его урегулирования, формирования новой структуры безопасности в Европе, о ходе переговорного процесса и позициях сторон, а также о гуманитарной миссии, которую выполняет Беларусь. Речь шла о внутриполитической обстановке в Беларуси, отношениях со странами Евросоюза и проводимой ими санкционной политике. Глава государства ответил на вопросы о конфликте в Украине, перспективах его урегулирования, формирования новой структуры безопасности в Европе, о ходе переговорного процесса и позициях сторон, а также о гуманитарной миссии, которую выполняет Беларусь. Речь шла о внутриполитической обстановке в Беларуси, отношениях со странами Евросоюза и проводимой ими санкционной политике.





Проверка боеготовности по поручению Президента проходит в отрядах народного ополчения по всей Беларуси. Участники сборов народного ополчения на основании указа главы государства получили статус и соцгарантии военнослужащих.





По решению главы государства два важных законопроекта были внесены в Палату представителей Национального собрания. Один касается пенсий военнослужащих , а второй - проведения амнистии в связи с Годом белорусской женщины.

Принято решение о продлении на 2027 год безвизового режима въезда в Беларусь в отношении граждан 38 стран.





Президент поздравил депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики с 30-летием со дня образования Национального собрания. Создание в 1996 году двухпалатного парламента стало важным этапом в развитии национальной государственности, формировании институтов подлинной демократии.





Одобрены поправки в межправсоглашение с Россией о драгоценных металлах и камнях.









Президент на неделе также поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом.





ЗАЩИТА ОБЩЕГО РЫНКА. Почему Беларуси и России важно не создавать дублирующих производств





Президент 23 ноября провел встречу с губернатором Омской области России Виталием Хоценко.

Глава государства тепло приветствовал руководителя российского региона, расположенного географически далеко, но близкого по духу. Президент отметил, что Беларусь является важным торгово-экономическим партнером Омской области и находится на третьем месте по товарообороту после географически близких региону Китая и Казахстана. Глава государства тепло приветствовал руководителя российского региона, расположенного географически далеко, но близкого по духу. Президент отметил, что Беларусь является важным торгово-экономическим партнером Омской области и находится на третьем месте по товарообороту после географически близких региону Китая и Казахстана.





Александр Лукашенко отметил потенциал сотрудничества с Омской областью: "Объемы товарооборота совсем не отражают наши возможности". Президент заявил о необходимости предпринимать и определенные административные решения, чтобы стороны становились ближе, в том числе в плане торговли.

"Направлений для сотрудничества очень много. Вы их хорошо знаете. Если мы что-то сможем сделать, как я часто российским губернаторам говорю: пожалуйста, мы готовы в этом направлении работать 24/7. Это для нас выгодно. Хоть это наш основной рынок (российский. - Прим. БЕЛТА) и мы достаточно продвинуты на нем, но есть очень много направлений и ниш, где нам надо упираться и работать. Мы готовы в этом направлении действовать", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко обозначил наиболее перспективные направления для дальнейшего взаимодействия. В их числе машиностроение, сельское хозяйство, деревообработка, строительство. Речь шла о мультибрендовых центрах для обслуживания и ремонта поставляемой белорусской техники, возможностях совместной работы по развитию пассажирского транспорта. Еще одно направление, где могут быть полезны белорусские компетенции, - модернизация логистических центров, в том числе аэропортов.

Глава государства также упомянул про совместный продукт кооперации между "Гомельагрокомплектом" и Омским НИИ приборостроения, которые объединили технологии для выпуска импортозамещающих доильных систем. "Посмотрим, какой это даст эффект. Надо оперативно, не затягивая, проверить этот вариант. Если он будет востребован, это для нас будет прорыв. Волокиты здесь не должно быть", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства также упомянул про совместный продукт кооперации между "Гомельагрокомплектом" и Омским НИИ приборостроения, которые объединили технологии для выпуска импортозамещающих доильных систем. "Посмотрим, какой это даст эффект. Надо оперативно, не затягивая, проверить этот вариант. Если он будет востребован, это для нас будет прорыв. Волокиты здесь не должно быть", - сказал Александр Лукашенко.





Президент заявил, что Беларуси и России в целом надо подумать над принятием дополнительных мер по защите общего рынка. И работать над тем, чтобы не создавать дублирующих производств. "Там, где можно своим ближайшим союзникам создавать условия для развития с пользой для самой России, - это надо делать", - сказал он.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что создание дублирующих и, соответственно, конкурирующих производств для Союзного государства неприемлемо. "Это совсем никуда не годно", - заметил белорусский лидер. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что создание дублирующих и, соответственно, конкурирующих производств для Союзного государства неприемлемо. "Это совсем никуда не годно", - заметил белорусский лидер.





В качестве примера Александр Лукашенко упомянул о планах по созданию в России предприятия по производству шин, в том числе сверхкрупногабаритных, хотя Беларусь уже освоила такое производство.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь сохранила с советских времен многие компетенции и производства, модернизировала и развивала их. "Рушить ничего нельзя. Надо работать по-китайски. Как мне Си Цзиньпин недавно сказал: "Наш успех заключается в том, что мы предыдущий опыт не рушили, не уничтожали, мы его совершенствовали и двигались вперед". В большой степени это соответствует белорусскому курсу развития", - отметил Александр Лукашенко. Глава государства обратил внимание, что Беларусь сохранила с советских времен многие компетенции и производства, модернизировала и развивала их. "Рушить ничего нельзя. Надо работать по-китайски. Как мне Си Цзиньпин недавно сказал: "Наш успех заключается в том, что мы предыдущий опыт не рушили, не уничтожали, мы его совершенствовали и двигались вперед". В большой степени это соответствует белорусскому курсу развития", - отметил Александр Лукашенко.





КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ. Кого Лукашенко назначил в руководство АПК и какие ставит задачи





Принимая кадровые решения, глава государства в первую очередь обратил внимание, что на новые посты назначены руководители, которые работали на ответственных и важных должностях в Брестской области. Александр Ломский был помощником Президента - инспектором по Брестской области, а Дмитрий Городецкий - первым заместителем председателя Брестского облисполкома.

"Мы прилично оголяем Брестскую область. Значит, "Мы прилично оголяем Брестскую область. Значит, люди должны быть предложены для назначения . И в самый короткий срок", - поручил Александр Лукашенко главе Администрации Президента Беларуси Дмитрию Крутому.

Обращаясь к назначенным чиновникам, Президент сказал: "Вы хорошо владеете региональными проблемами. Для нас, не говоря уже о вице-премьере, это очень важное направление. Там вообще аграрий должен быть (Александр Ломский имеет опыт предыдущей работы на посту первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. - Прим. БЕЛТА). И в Гродненской области в силу того, что там у нас военный человек (речь о председателе Гродненского облисполкома Юрии Караеве. - Прим. БЕЛТА), ему нужна опора в области сельского хозяйства. Он не специалист в сельском хозяйстве, хотя за это время, будучи помощником и губернатором, он поднаторел по многим направлениям. И человек он такой хваткий. Но тем не менее опора эта нужна будет", - сказал Президент. Обращаясь к назначенным чиновникам, Президент сказал: "Вы хорошо владеете региональными проблемами. Для нас, не говоря уже о вице-премьере, это очень важное направление. Там вообще аграрий должен быть (Александр Ломский имеет опыт предыдущей работы на посту первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. - Прим. БЕЛТА). И в Гродненской области в силу того, что там у нас военный человек (речь о председателе Гродненского облисполкома Юрии Караеве. - Прим. БЕЛТА), ему нужна опора в области сельского хозяйства. Он не специалист в сельском хозяйстве, хотя за это время, будучи помощником и губернатором, он поднаторел по многим направлениям. И человек он такой хваткий. Но тем не менее опора эта нужна будет", - сказал Президент.

"Поэтому от вас (Дмитрия Городецкого. - Прим. БЕЛТА) очень серьезно зависят развитие и результаты от работы сельского хозяйства в Гродненской области. А вот от вас (Александра Ломского. - Прим. БЕЛТА) - в стране в целом", - отметил белорусский лидер.

Задачи, которые стоят перед новым вице-премьером, Александр Лукашенко охарактеризовал так: "Главное ваше направление в правительстве - продажи. Как я всегда говорю, у нас вице-премьеры прежде всего занимаются этим. Особенно для села это важно. Все, что мы произведем в стране, пройдет через ваши руки, через организацию дела, где главным будете вы. Поэтому очень важно нам это направление не просто держать в поле зрения, но и чтобы там был результат". Задачи, которые стоят перед новым вице-премьером, Александр Лукашенко охарактеризовал так: "Главное ваше направление в правительстве - продажи. Как я всегда говорю, у нас вице-премьеры прежде всего занимаются этим. Особенно для села это важно. Все, что мы произведем в стране, пройдет через ваши руки, через организацию дела, где главным будете вы. Поэтому очень важно нам это направление не просто держать в поле зрения, но и чтобы там был результат".

Президент обратил внимание, что с продажами по отдельным позициям не всегда все получалось. Например, некоторое время назад были проблемы с реализацией сливочного масла. "Я специально поддерживал эту тему. Мы не могли разобраться с этим сливочным маслом. Ни вице-премьер, ни Министерство сельского хозяйства. Слава богу, сейчас у нас вроде бы здесь все нормально с продажами и мы имеем хороший результат от сельского хозяйства", - сказал Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что с продажами по отдельным позициям не всегда все получалось. Например, некоторое время назад были проблемы с реализацией сливочного масла. "Я специально поддерживал эту тему. Мы не могли разобраться с этим сливочным маслом. Ни вице-премьер, ни Министерство сельского хозяйства. Слава богу, сейчас у нас вроде бы здесь все нормально с продажами и мы имеем хороший результат от сельского хозяйства", - сказал Александр Лукашенко.





Президент также обозначил контуры будущей работы Юрия Шулейко, который до настоящего времени на посту вице-премьера курировал вопросы АПК: "Юрий Витольдович Шулейко у нас направляется на работу на конкретный участок в Гродненскую область. Это тоже для нас такое хорошее подспорье в Гродненской области. И он должен понимать, что туда не отдыхать идет. А мы от него ждем, я прежде всего жду, результата в области сельского хозяйства и организации дела в сельском хозяйстве и в переработке".

Глава государства поручил активно подтягивать и подключать Юрия Шулейко к соответствующей работе в регионе. Глава государства поручил активно подтягивать и подключать Юрия Шулейко к соответствующей работе в регионе.





"Поэтому я очень рассчитываю на вас: что на помощника в Гродненской области, что на вице-премьера, который будет отвечать в целом за сельское хозяйство. Ну и для меня будет хорошая опора. Потому что вы видите, сколько внимания приходится уделять сельскому хозяйству, - отметил белорусский лидер. - Нам надо добавить в сельском хозяйстве, чтобы удвоить результаты. Наблюдая, может, в какой-то степени со стороны, а порой будучи в этой "мельнице", вы видели и мои требования, видели недостатки в сельскохозяйственной сфере, знаете, что там надо делать. Это очень важно".

Александр Лукашенко также посоветовал назначенным руководителям не считать, что тот или иной участок, направление работы не входят в их сферу ответственности. "Село - это наша с вами забота. Деревня. Моя забота - это деревня. А ваша - агропромышленное производство. Потому что деревни без агропромышленного производства и, естественно, переработки быть не может. Поэтому, мужики, я на вас очень рассчитываю. Вы неплохо себя показали на прежней работе. Прошу вас к этому относиться ответственно", - напутствовал глава государства. Александр Лукашенко также посоветовал назначенным руководителям не считать, что тот или иной участок, направление работы не входят в их сферу ответственности. "Село - это наша с вами забота. Деревня. Моя забота - это деревня. А ваша - агропромышленное производство. Потому что деревни без агропромышленного производства и, естественно, переработки быть не может. Поэтому, мужики, я на вас очень рассчитываю. Вы неплохо себя показали на прежней работе. Прошу вас к этому относиться ответственно", - напутствовал глава государства.





ПОДГОТОВКА К ВНС. Что будет в повестке дня предстоящего в декабре заседания





Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко 24 ноября провел заседание Президиума Всебелорусского народного собрания.

Глава государства назвал предстоящее 17-18 декабря заседание ВНС важнейшим общественно-политическим событием в стране и Глава государства назвал предстоящее 17-18 декабря заседание ВНС важнейшим общественно-политическим событием в стране и обозначил содержание планируемой повестки дня . "Для ВНС 2026-й - год юбилейный (этому институту исполняется 30 лет. - Прим. БЕЛТА). Мы с вами должны утвердить проект повестки заседания. Как и в прошлом году, на собрании будет традиционно оглашено Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Также рассмотрим кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов. Кроме того, впервые на заседании ВНС предстоит избрать председателя и членов нашей Центральной избирательной комиссии. Еще одним вопросом повестки станет доклад премьер-министра о ходе выполнения в текущем году Программы социально-экономического развития на пятилетку", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что от делегатов ВНС поступил ряд вопросов, касающихся реализации программы. Он отметил, что от делегатов ВНС поступил ряд вопросов, касающихся реализации программы.

По итогам заседания решением Президиума ВНС утверждена повестка третьего заседания VII ВНС. Первый день, 17 декабря, будет полностью посвящен Посланию Президента Беларуси Александра Лукашенко народу Республики Беларусь и парламенту. Именно так теперь называется это ежегодное обращение - как в Конституции. Ранее оно традиционно именовалось Посланием Президента Беларуси белорусскому народу и Национальному собранию.

Во второй день, 18 декабря, планируется заслушать доклад премьер-министра о ходе выполнения в нынешнем году Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, а также рассмотреть кадровые вопросы. Во второй день, 18 декабря, планируется заслушать доклад премьер-министра о ходе выполнения в нынешнем году Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, а также рассмотреть кадровые вопросы.





Президентом внесены предложения об избрании и освобождении судей Конституционного и Верховного судов. На голосование вынесут вопросы об освобождении одного и избрании одного судьи КС, избрании семи и освобождении от должностей трех судей ВС. "Вакантными еще остаются одна должность судьи ВС и заместителя председателя Верховного Суда.

Главой государства также внесены предложения по кандидатурам председателя и членов ЦИК - необходимо будет избрать 12 членов Центральной избирательной комиссии (вместе с председателем). Главой государства также внесены предложения по кандидатурам председателя и членов ЦИК - необходимо будет избрать 12 членов Центральной избирательной комиссии (вместе с председателем).





Еще один кадровый момент: полномочия одного из членов Президиума ВНС Юрия Шулейко (освобожден от должности вице-премьера. - Прим. БЕЛТА) как делегата от исполнительной ветви власти были досрочно прекращены 23 ноября этого года. В соответствии с законом о ВНС прекращение полномочий делегата происходит автоматически. При этом наличие вакансии члена Президиума ВНС не влияет на кворум заседания Президиума и на кворум принятия им постановлений и решений. Поэтому принято решение о незамещении данной вакансии.

Кроме того, в повестку включен вопрос об утверждении сметы расходов Всебелорусского народного собрания на 2027 год. Кроме того, в повестку включен вопрос об утверждении сметы расходов Всебелорусского народного собрания на 2027 год.





"МИР" СОДРУЖЕСТВА. О каком "оружии" для защиты общего пространства сказал Президент





Александр Лукашенко 24 ноября провел встречу с членами совета директоров МТРК "Мир". Заседание совета директоров прошлом в Минске в этот же день.

Глава государства рассказал, что он сам ежедневно смотрит телеканал "МИР": "Скажу откровенно, не бывает того дня, чтобы я несколько раз не нажал кнопку и не включил как минимум новости. В основном телевизионный канал смотрю". Президент подчеркнул: ему всегда интересно узнать, как дела у друзей и братьев в других странах, с которыми некогда жили в одном государстве - Советском Союзе. Глава государства рассказал, что он сам ежедневно смотрит телеканал "МИР": "Скажу откровенно, не бывает того дня, чтобы я несколько раз не нажал кнопку и не включил как минимум новости. В основном телевизионный канал смотрю". Президент подчеркнул: ему всегда интересно узнать, как дела у друзей и братьев в других странах, с которыми некогда жили в одном государстве - Советском Союзе.





Более того, белорусский лидер поделился информацией, что в СНГ все главы государств также смотрят телеканал "МИР". Об этом он знает из общения с зарубежными коллегами во время международных встреч.

Александр Лукашенко обратил внимание, что аудитория у МТРК "Мир" приличная - более 180 млн человек, чем может похвастаться не каждая телерадиокомпания. "Возможно, есть и покрупнее компании. Но уровень людей, которые смотрят и анализируют ваши передачи, весьма высок", - уверен белорусский лидер.

"Я рад, что такой канал существует, и белорусы будут делать все, чтобы он развивался. Для нас это важное "оружие" для защиты нашего общего (информационного. - Прим. БЕЛТА) пространства, - подчеркнул глава государства. - Конечно, надо развиваться. По всем направлениям вы немало создали - у вас и радиовещание, и в интернете, и в телевизоре. Останавливаться нельзя. На каком бы уровне мы ни находились, все равно надо развиваться". "Я рад, что такой канал существует, и белорусы будут делать все, чтобы он развивался. Для нас это важное "оружие" для защиты нашего общего (информационного. - Прим. БЕЛТА) пространства, - подчеркнул глава государства. - Конечно, надо развиваться. По всем направлениям вы немало создали - у вас и радиовещание, и в интернете, и в телевизоре. Останавливаться нельзя. На каком бы уровне мы ни находились, все равно надо развиваться".





Александр Лукашенко призвал вносить предложения по дальнейшему развитию МТРК "Мир": "Главы государств в СНГ прекрасно понимают, что сейчас это тяжелое бремя на вас - война идет на информационном поле . Мы будем в этом плане ваши разумные инициативы всегда поддерживать".





"Сегодня в мире очень неспокойно, сегодня в мире мы воюем. Но пока воюем на информационном поле, в средствах массовой информации. Я часто говорю: слава богу, что это пока в средствах массовой информации и не выливается в какие-то конфликты, как в Украине сегодня происходят события", - сказал Президент.

"Поэтому пока воюем в СМИ. Может быть, хорошо закончится эта война - как-то она уйдет на спад. Если мы только повоюем в СМИ, то это еще более-менее терпимо. Но вам достается - журналистам достается", - заявил белорусский лидер. "Поэтому пока воюем в СМИ. Может быть, хорошо закончится эта война - как-то она уйдет на спад. Если мы только повоюем в СМИ, то это еще более-менее терпимо. Но вам достается - журналистам достается", - заявил белорусский лидер.





Он отметил, что в Беларуси незамедлительно реагируют на появление той или иной деструктивной информации в интернете: "Мы, не задумываясь, принимаем соответствующие меры, что бы там ни верещали со всех сторон. Потому что стабильность для государства - важнейший фактор. Мы это пережили в 2020 году. И не хотим, чтобы это повторилось. И тогда под ударом прежде всего оказались наши журналисты".

Президент отметил, что во многом работа МТРК "Мир", способы подачи информации могут служить примером для других СМИ в части аккуратной и правдивой подачи информации: "Чтобы никого не обидеть. Поэтому учиться у вас надо". Президент отметил, что во многом работа МТРК "Мир", способы подачи информации могут служить примером для других СМИ в части аккуратной и правдивой подачи информации: "Чтобы никого не обидеть. Поэтому учиться у вас надо".





"Последние исследования, которые мы проводили, свидетельствуют о том, что у нас телевизор люди смотрят очень серьезно. Вижу, что в Беларуси у нас телевидение люди солидно воспринимают, не отказываясь от интернета", - сказал глава государства.



