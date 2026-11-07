"Я не сторонник революций". Лукашенко высказался о празднике 7 ноября и о том, почему его сохранили в Беларуси

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Октябрьская революция принесла позитивные перемены, но были и плохие страницы. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о празднике 7 ноября во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.





"Я не сторонник революций, и как историк я не хочу, чтобы это повторилось у нас", - сказал глава государства.

Тем не менее Александр Лукашенко сохранил этот праздник хотя бы потому, что еще живы многие представители старшего поколения, для которых это была и есть очень значимая дата.

"Но революций нам уже не надо. После революций погибли миллионы людей", - отметил глава государства. Он обратил внимание, что если в Великую Отечественную воевали против захватчиков - фашистов, то в гражданскую войну после революции убивали друг друга. "Нам это не надо", - сказал Президент. "Но революций нам уже не надо. После революций погибли миллионы людей", - отметил глава государства. Он обратил внимание, что если в Великую Отечественную воевали против захватчиков - фашистов, то в гражданскую войну после революции убивали друг друга. "Нам это не надо", - сказал Президент.





Александр Лукашенко вместе с тем отметил и позитивные стороны. Так, в результате революции белорусские земли получили шанс на независимость: "Последствия Великого Октября были для Беларуси неплохими. Там начала зарождаться наша страна, наш суверенитет, наша независимость. Постепенно. В 1921 году нас разделили - Западная Беларусь и Западная Украина отошли Польше. Это мы все знаем, это все было. Но потихоньку, шаг за шагом зарождалась независимость нашей страны".





"Но главное - это то, что я не хочу старикам наступать на больные места. Пока люди готовы его праздновать. И не все плохо было после Октября. Войну прекратили тогда. Коллективизация, индустриализация и прочее - подняли сельское хозяйство, промышленность. Немало сделали. Тысячи и тысячи заводов построили. Но были и плохие страницы, - констатировал белорусский лидер. - Уроки я для себя извлек как Президент. Вы их помните. Поэтому мы не допустим всего плохого, чтобы это негативно повлияло на наших людей".