18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ №412, предусматривающий корректировку указа от 16 октября 2018 года №414 "О совершенствовании безналичных расчетов". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документ позволит предоставлять плательщикам и взыскателям информацию о неисполненных денежных обязательствах из автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств (АИС ИДО) через личный кабинет на едином портале электронных услуг. Ранее они могли получать такую информацию только через обслуживающие банки.
Реализация этого механизма позволит плательщикам самостоятельно отслеживать исполнение своих денежных обязательств, а взыскателям - получать информацию о ходе исполнения предъявленных ими платежных требований.
Информация о неисполненных денежных обязательствах может быть получена на безвозмездной основе в виде структурированных и систематизированных сведений. Кроме того, предусмотрена возможность получения за вознаграждение удостоверенного электронного документа при необходимости его предъявления по месту требования.-0-
Президент
18 ноября 2026, 18:25
Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг
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Информацию о неисполненных денежных обязательствах можно будет получить на едином портале электронных услуг
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