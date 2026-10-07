7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Орденов и медалей удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Соответствующий указ №354 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие военно-промышленного комплекса, умело организованные и безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ.
Орденом Трудовой Славы награжден директор ОАО "Кидма тек" Александр Болигатов, орденом "За службу Родине" III степени - начальник следственного управления УСК по г.Минску Владислав Любаскин.
Кроме того, группа сотрудников Следственного комитета удостоена медалей "За отличие в охране общественного порядка". В их числе - начальник Октябрьского (г.Минска) районного отдела СК Андрей Матусевич и начальник отдела по расследованию преступлений против собственности УСК по г.Минску Сергей Старовойтов.
Медалью "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций" отмечены заслуги старшего инструктора по вождению пожарной машины части №1 Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергея Радкевича.
Медалью "За трудовые заслуги" награждены заместитель директора по строительству ОАО "Кидма тек" Марина Титовец и начальник производства подразделения "СТАНЬКОВО" этого же предприятия Дмитрий Суховерский.-0-
Президент
07 октября 2026, 19:00
Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса
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