Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 59 представителей различных сфер деятельности

Орденами, медалями и почетными званиями отмечены заслуги 43 человек. Они награждены за многолетний плодотворный труд, профессионализм, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в развитие АПК, ЖКХ, строительной, лесохозяйственной и мелиорационной отраслей, реализацию государственной политики в области статистики, заслуги в природоохранной деятельности, выдающиеся достижения в сферах образования, здравоохранения, культуры, искусства и науки.
Орденом Отечества III степени награждена генеральный директор ОАО "Молочный Мир" Марина Аникеева, орденом Почета - председатель СПК "Озеры Гродненского района" Александр Шишко.
Большая группа представителей различных сфер деятельности удостоена медалей "За трудовые заслуги". В их числе помощник лесничего Козянского лесничества национального парка "Браславские озера" Елена Буяльская, заведующая аптекой №12 РУП "БелЛекоЦентр" Клавдия Кузьмич и директор Грушевского ремонтно-механического завода Петр Папроцкий.
Медалью Франциска Скорины отмечены заслуги заведующего кафедрой биохимии Гродненского государственного медицинского университета Владимира Лелевича.
Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.
Звания заслуженного деятеля искусств удостоен художник-живописец, член Витебской областной организации Белорусского союза художников Олег Сковородко.
Звание заслуженного деятеля науки присвоено профессору кафедры технологии неорганических веществ и общей химической технологии Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) Олегу Дормешкину и главному научному сотруднику лаборатории НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Виталию Шевлякову.
Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева удостоена звания заслуженного экономиста.
Звание заслуженного работника образования присвоено профессору кафедры химической переработки древесины БГТУ Наталье Черной, заведующему кафедрой биотехнологии этого вуза Виктору Леонтьеву и профессору кафедры государственного и военного управления факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Сергею Фомину.
Благодарность Президента Беларуси за значительный вклад в развитие строительной отрасли, эффективную производственную деятельность объявлена ОАО "Дорстроймонтажтрест".
За многолетний плодотворный труд и достижения в своей профессиональной деятельности Благодарности Президента также удостоены 16 представителей различных сфер. В их числе начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Минску Андрей Соболевский, профессор кафедры хирургии и трансплантологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медицинского университета Геннадий Кондратенко, начальник управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и городу Минску Дмитрий Дягилев, главная медсестра Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь Наталья Валевач, начальник Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Болотяный, машинист торфобрикетного завода "Дитва" Лидского района Андрей Бубен.-0-