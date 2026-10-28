28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение Министерству внутренних дел разработать законопроект "Об амнистии". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главное в предстоящем акте гуманизма - женщина. Это шанс на исправление ошибок и их искупление добросовестным трудом, возвращение к полноценной жизни в обществе, сохранение семей.-0-
Президент
28 октября 2026, 11:06
"Главное - женщина". Лукашенко поручил МВД разработать законопроект "Об амнистии"
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