"Этот меч обоюдоострый". Лукашенко о ядерных устремлениях бездумных политиков в Европе 

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны - соседи Беларуси начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на совещании
по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений.
"Начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Как это называют сейчас там - ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии", - сказал Президент.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь в таких жестких условиях продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности.-0-