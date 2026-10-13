"Это сделали сами латыши". Лукашенко дезавуировал обвинения Латвии в проникновении вооруженной группы из Беларуси

"Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко назвал глупостью то, что "сотворили латвийцы на границе". "Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там (якобы. - Прим. БЕЛТА) проникли на их территорию - люди в масках, военные - кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь", - сказал глава государства.
"Подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с Президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались. А значит, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша (руководства белорусских силовых структур. - Прим. БЕЛТА) исполнительность абсолютно не подвергается сомнению", - заявил Александр Лукашенко.
"Подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с Президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались. А значит, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша (руководства белорусских силовых структур. - Прим. БЕЛТА) исполнительность абсолютно не подвергается сомнению", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что в средствах массовой информации постоянно "нарастает эта брехня", которая обращена в сторону Беларуси. "Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывшие республики Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки. Особенно в военной области. Как Польша - закупает танки, другие вооружения, которые сегодня не дешевы. Дров для населения нет, а танки и другую военную технику закупать надо", - сказал белорусский лидер.-0-
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