"Это сделали сами латыши". Лукашенко дезавуировал обвинения Латвии в проникновении вооруженной группы из Беларуси

Александр Лукашенко назвал глупостью то, что "сотворили латвийцы на границе". "Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там (якобы. - Прим. БЕЛТА) проникли на их территорию - люди в масках, военные - кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь", - сказал глава государства."Подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с Президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались. А значит, и не проводились. Я это знаю точно. Потому что ваша (руководства белорусских силовых структур. - Прим. БЕЛТА) исполнительность абсолютно не подвергается сомнению", - заявил Александр Лукашенко.