"Я понимаю, что независимость судей - это константа. При этом вы полностью зависимы от закона, опираетесь на него и ему подчиняетесь, - сказал Александр Лукашенко. - Могут ли судьи отгородиться от народа стеной закона, следуя логике крылатой латинской фразы "пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие"? Нет, это не наш путь, это не про наш менталитет".
"Если мир будет развиваться по законам справедливости, думаю, он никогда не погибнет. Судьи как общих, так и Конституционного судов, как никто другой, должны понимать свою роль в этом контексте. Особенно сегодня, когда настолько велик запрос на справедливость, социальную защищенность и безопасность. Посмотрите, что происходит вокруг. Но наши реформы, затрагивающие правовую сферу, соответствуют задачам, которые ставит время. По крайней мере не допустили той глупости, которая сегодня наличествует у наших соседей - у поляков", - подчеркнул глава государства.-0-