"Если мир будет развиваться по законам справедливости, думаю, он никогда не погибнет. Судьи как общих, так и Конституционного судов, как никто другой, должны понимать свою роль в этом контексте. Особенно сегодня, когда настолько велик запрос на справедливость, социальную защищенность и безопасность. Посмотрите, что происходит вокруг. Но наши реформы, затрагивающие правовую сферу, соответствуют задачам, которые ставит время. По крайней мере не допустили той глупости, которая сегодня наличествует у наших соседей - у поляков", - подчеркнул глава государства.-0-