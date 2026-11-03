"Это будет страшная эскалация". Лукашенко предостерег от попыток втягивания Беларуси в войну





"Кровопролитное противостояние, в которое оказались втянуты два братских нам народа, происходит прямо у нашей границы. И, я должен сказать, не у границы, а уже (не буду называть факты) на территории Беларуси, - сказал глава государства. - Кому-то хочется втянуть Беларусь в эту войну и развязать эскалацию. Но втягивание Беларуси в войну - это не просто эскалация, а страшный новый уровень этой войны. Мы делаем все для того, чтобы не влезть в эту войну".

"Президент России занимает такую же позицию. Он это понимает. Как он мне сказал: "У меня нет никакой цели, чтобы завтра Беларусь была втянута в эту войну", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что это не нужно ни России, ни тем более Беларуси, ведь протяженность линии фронта в таком случае увеличится на полторы тысячи километров: "Мы понимаем, что это будет страшная эскалация, очень опасная и крайне невыгодная для нас. Так зачем влезать в то, что завтра тебе никакого положительного результата не даст? И потом, мы же понимаем, что если мы вступаем в войну, то весь блок НАТО под этим предлогом тоже начнет против нас воевать. А это Польша, Литва, Латвия и туда дальше - еще 2 тыс. километров границ. Кому это надо?" Александр Лукашенко отметил, что это не нужно ни России, ни тем более Беларуси, ведь протяженность линии фронта в таком случае увеличится на полторы тысячи километров: "Мы понимаем, что это будет страшная эскалация, очень опасная и крайне невыгодная для нас. Так зачем влезать в то, что завтра тебе никакого положительного результата не даст? И потом, мы же понимаем, что если мы вступаем в войну, то весь блок НАТО под этим предлогом тоже начнет против нас воевать. А это Польша, Литва, Латвия и туда дальше - еще 2 тыс. километров границ. Кому это надо?"

Глава государства также обратил внимание, что и белорусский народ не хочет быть втянутым в войну. "Для того я и Президент, чтобы исходить из воли и желания белорусского народа. Чьи ж я интересы должен представлять? Упрекать меня в этом не надо. Ни один народ, которые вы (участники форума. - Прим. БЕЛТА) представляете здесь, на этой конференции, не хочет быть втянутым в конфликт", - заметил белорусский лидер. Глава государства также обратил внимание, что и белорусский народ не хочет быть втянутым в войну. "Для того я и Президент, чтобы исходить из воли и желания белорусского народа. Чьи ж я интересы должен представлять? Упрекать меня в этом не надо. Ни один народ, которые вы (участники форума. - Прим. БЕЛТА) представляете здесь, на этой конференции, не хочет быть втянутым в конфликт", - заметил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что Беларусь никогда не напрашивалась в посредники, но сегодня делает все возможное, чтобы минимизировать ужасы войны. Проводит обмены военнопленными, передачу тел погибших, репатриацию гражданского населения в обе стороны. Продолжает принимать у себя украинцев, которые бегут от войны. С начала военных действий в страну прибыло почти полмиллиона граждан Украины.-0- Президент подчеркнул, что Беларусь никогда не напрашивалась в посредники, но сегодня делает все возможное, чтобы минимизировать ужасы войны. Проводит обмены военнопленными, передачу тел погибших, репатриацию гражданского населения в обе стороны. Продолжает принимать у себя украинцев, которые бегут от войны. С начала военных действий в страну прибыло почти полмиллиона граждан Украины.-0-

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси хотят скорейшего мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси заявил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.