"Это абсолютная неправда". Лукашенко на встрече с Коулом развеял фейк, который разгоняют беглые на Западе

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"У нас нет такой цели - вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также отметил, что те или иные люди, вне зависимости от их гражданства, могут быть задержаны и привлечены к ответственности только в случае совершения ими правонарушений: "Если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь неграждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться".
"Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет. Потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем", - резюмировал глава государства.-0-