"Еще море работ". Лукашенко напомнил, что уборка зерновых - это только полдела

"Важно, чтобы эту тему актуализировать. И главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка (зерновых. - Прим. БЕЛТА) у нас - середина только. А дальше - борщевой набор - все виды культур. Картофель - отдельно. У нас еще льнотреста в поле, кукуруза на силос, кукуруза не зерно и свекла. У нас еще море работ", - подчеркнул глава государства.-0-