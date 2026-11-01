"Движение вверх стало для вас смыслом жизни". Лукашенко поздравил работников гражданской авиации





"Небо - стихия, подвластная только сильным, мужественным, ответственным людям. Белорусская гражданская авиация может по праву гордиться своей историей, богатыми традициями и, главное, коллективом, для которого постоянное движение вверх стало смыслом жизни", - говорится в поздравлении.





Глава государства отметил, что пилоты и бортпроводники, авиадиспетчеры и инженеры, техники и сотрудники наземных служб, специалисты по организации перевозок ежедневно решают сложнейшие задачи, обеспечивая бесперебойную работу воздушного транспорта и безопасность тысяч пассажиров, помогая им быстро и с комфортом преодолевать огромные расстояния.





Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам, чей колоссальный личный опыт является настоящим компасом для молодых специалистов. "Именно вы заложили те профессиональные ценности, на которых основывается современная система авиации", - констатировал он.





"Убежден, что и в дальнейшем ваш коллектив будет достигать самых амбициозных целей по расширению и модернизации авиапарка, развитию грузового сектора, организации новых рейсов, повышению стандартов качества обслуживания и цифровизации отрасли", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, чистого мирного неба, покорения небывалых высот и мягких посадок.





Поздравление Президента Беларуси с Днем работников гражданской авиации





Работникам и ветеранам гражданской авиации

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников гражданской авиации.

Небо - стихия, подвластная только сильным, мужественным, ответственным людям. Белорусская гражданская авиация может по праву гордиться своей историей, богатыми традициями и, главное, коллективом, для которого постоянное движение вверх стало смыслом жизни.

Пилоты и бортпроводники, авиадиспетчеры и инженеры, техники и сотрудники наземных служб, специалисты по организации перевозок - все вы ежедневно решаете сложнейшие задачи, обеспечивая бесперебойную работу воздушного транспорта и безопасность тысяч пассажиров, помогая им быстро и с комфортом преодолевать огромные расстояния.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, чей колоссальный личный опыт является настоящим компасом для молодых специалистов. Именно вы заложили те профессиональные ценности, на которых основывается современная система авиации.

Убежден, что и в дальнейшем ваш коллектив будет достигать самых амбициозных целей по расширению и модернизации авиапарка, развитию грузового сектора, организации новых рейсов, повышению стандартов качества обслуживания и цифровизации отрасли.

Желаю всем крепкого здоровья, чистого мирного неба, покорения небывалых высот и мягких посадок.

Александр Лукашенко, 1 ноября 2026 года.-0-