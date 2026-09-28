28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнее время для руководителей и управленцев высокого уровня важно двигаться вперед, не стоять на месте. На это ориентировал Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства, в частности, произвел назначения в руководстве Администрации Президента и Генерального штаба ВС, назначил новых руководителей Министерства торговли и антимонопольного регулирования, Госстандарта, ОАО "Вторчермет", БИСИ, а также Уполномоченного по делам религий и национальностей.
"Назначения знаковые, очень важные для страны - по всем направлениям без исключения", - обратил внимание Президент.
"Вы опытные люди. По своим направлениям знаете, что надо делать. Действуйте. Чтобы вы были видны и заметны. Потому что у вас должности очень заметные", - ориентировал Александр Лукашенко.
"Главное - надо действовать, надо двигаться вперед, не стоять на месте. Время такое. Будем двигаться, успеем туда, куда хотим, первыми - значит, будет результат. Опоздаем - будем топтаться в хвосте", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
Президент
28 сентября 2026, 12:56
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
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