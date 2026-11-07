"Должны вскочить на новую ступень". Лукашенко ориентирует на удвоение экспорта продовольствия

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Отечественный агропромышленный комплекс должен выйти на новую ступень развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Шкловском районе во время посещения сельхозпредприятия "Говяды-агро", передает корреспондент БЕЛТА.
"Главное - это результат. Результат есть, поэтому концептуально, философски мы должны вскочить на новую ступень. Не $10 млрд экспорт, а нужно $20 млрд", - заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что в мире спрос на продовольствие только растет. "Для нас - возможность. Вот и вся философия, почему я уделяю столько внимания сельскому хозяйству", - сказал Президент.
Александр Лукашенко отметил, что агропромышленный комплекс - это огромная, очень масштабная сфера, в которой нужно проводить своевременные преобразования, учитывать тенденции развития техники, технологий, а также растущие запросы населения. Поэтому, например, в стране идут по пути развития агрогородков, где есть достойная инфраструктура, созданы нормальные условия для жизни. В то же время на данный момент социальная сфера обгоняет по темпам прироста производственную, обратил внимание Президент.
"Поэтому надо, чтобы специалисты требовали со своих подчиненных эффективную работу. Технология заставляет работать. Если нормальная технология (соблюдается на производстве. - Прим. БЕЛТА), тогда будет и рентабельность. Вот вся философия в сельском хозяйстве", - сказал глава государства.-0-