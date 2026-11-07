"Должны вскочить на новую ступень". Лукашенко ориентирует на удвоение экспорта продовольствия

7 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Отечественный агропромышленный комплекс должен выйти на новую ступень развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Шкловском районе во время посещения сельхозпредприятия "Говяды-агро", передает корреспондент БЕЛТА.

"Главное - это результат. Результат есть, поэтому концептуально, философски мы должны вскочить на новую ступень. Не $10 млрд экспорт, а нужно $20 млрд", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в мире спрос на продовольствие только растет. "Для нас - возможность. Вот и вся философия, почему я уделяю столько внимания сельскому хозяйству", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что агропромышленный комплекс - это огромная, очень масштабная сфера, в которой нужно проводить своевременные преобразования, учитывать тенденции развития техники, технологий, а также растущие запросы населения. Поэтому, например, в стране идут по пути развития агрогородков, где есть достойная инфраструктура, созданы нормальные условия для жизни. В то же время на данный момент социальная сфера обгоняет по темпам прироста производственную, обратил внимание Президент. Александр Лукашенко отметил, что агропромышленный комплекс - это огромная, очень масштабная сфера, в которой нужно проводить своевременные преобразования, учитывать тенденции развития техники, технологий, а также растущие запросы населения. Поэтому, например, в стране идут по пути развития агрогородков, где есть достойная инфраструктура, созданы нормальные условия для жизни. В то же время на данный момент социальная сфера обгоняет по темпам прироста производственную, обратил внимание Президент.