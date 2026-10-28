Президент
28 октября 2026, 15:54
Дмитрий Корзюк освобожден от должности замминистра внутренних дел Беларуси
Дмитрий Корзюк. Фото из архива
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерал-майор милиции Дмитрий Корзюк освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Беларусь и уволен со службы в органах внутренних дел по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ №384 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.-0-
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