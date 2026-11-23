До настоящего времени Дмитрий Городецкий занимал пост первого заместителя председателя Брестского облисполкома.

"Поэтому от вас очень серьезно зависит развитие и результаты работы сельского хозяйства в Гродненской области", - подчеркнул белорусский лидер.

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Городецкого помощником Президента - инспектором по Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА."В Гродненской области в силу того, что там у нас военный человек (речь о председателе Гродненского облисполкома Юрие Караеве. - Прим. БЕЛТА), ему нужна опора в области сельского хозяйства. Он не специалист в сельском хозяйстве, хотя за это время, будучи помощником и губернатором, он поднаторел по многим направлениям. И человек он такой хваткий. Но тем не менее опора эта нужна будет", - сказал Президент.Кроме того, бывший вице-премьер Юрий Шулейко, который курировал в правительстве сферу АПК, направляется на работу на конкретный участок в Гродненскую область. "Это тоже для нас такое хорошее подспорье в Гродненской области. И он должен понимать, что туда не отдыхать идет. А мы от него ждем, я прежде всего жду, результата в области сельского хозяйства и организации дела в сельском хозяйстве и переработке", - сказал глава государства.Как сообщалось БЕЛТА, новым вице-премьером по вопросам АПК назначен Александр Ломский, который до настоящего времени занимал пост помощника Президента Беларуси - инспектора по Брестской области. А до этого работал в должности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия.-0-