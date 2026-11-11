"Дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии". Лукашенко о сдвиге в характере военных конфликтов

11 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. В характере военных конфликтов идет фундаментальный сдвиг - от классических боевых действий к ассиметричным, низкозатратным инструментам воздействия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наши западные оппоненты недаром говорят, что "дешевле мобилизовать алгоритмы, чем армии" - это цитата. Идет фундаментальный сдвиг в характере военных конфликтов - от классических боевых действий к ассиметричным, низкозатратным инструментам воздействия", - заявил Александр Лукашенко.
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