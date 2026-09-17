День возвращения миллионов белорусов в свою семью. Лукашенко о значимости 17 сентября

Глава государства отметил, что искренне рад видеть участников и гостей форума - молодых, ярких, полных энергии. "Вы - главные действующие лица нашего мероприятия и праздника в целом. И именно с вами я хотел бы поговорить о дате, важнейшей в нашей истории", - обратился к ним Александр Лукашенко.

"Мы отмечаем День народного единства. День воссоединения белорусского народа, день возвращения миллионов белорусов в свою семью, в свое Отечество. Поистине судьбоносное событие. 17 сентября - праздник особенный. В первую очередь для вас - молодых, активных, вовлеченных в общественную жизнь страны. И это повод поговорить о будущем, которое строится на уроках и опыте, на фундаменте прошлого. Поговорить о вашем будущем, - сказал он. - Случайных ведь людей здесь нет. Скорее всего (здесь. - Прим. БЕЛТА) люди с определенными амбициями, определенными целями, которые уже себя показали в этой жизни".