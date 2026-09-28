Президент
28 сентября 2026, 18:33
Дапкюнас освобожден от посольских должностей в связи с выходом в отставку
Андрей Дапкюнас. Фото из архива
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ №338, которым освободил Андрея Дапкюнаса от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с выходом в отставку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.-0-
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