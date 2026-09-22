"Чтобы человек мог вселиться и жить". Лукашенко назвал приоритеты в строительстве жилья с господдержкой

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на квадратные метры жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, передает корреспондент БЕЛТА.
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