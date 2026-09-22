"Чтобы человек мог вселиться и жить". Лукашенко назвал приоритеты в строительстве жилья с господдержкой

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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на квадратные метры жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, передает корреспондент БЕЛТА.Глава государства напомнил, что в Беларуси в 2026-2030 годах "запланировано построить с господдержкой 6,5 млн жилых квадратных метров, из них 5 млн - арендных". "Приоритеты прежние: цена метра - не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода - нормативные. А качество... Надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить", - обратил внимание белорусский лидер.-0-