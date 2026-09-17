"Чтобы быть собой". Лукашенко о ценности традиций и памяти о судьбоносных сюжетах истории

Это красное знамя конца 30-х - начала 40-х годов прошлого века, предположительно, участвовало в освободительном походе Рабоче-крестьянской Красной армии и при проведении местных народных собраний на территории Белостокского края и нынешней Гродненской области в сентябре 1939 года. Знамя найдено и спасено в годы Великой Отечественной войны подпольщиками городов Белостока и Гродно.



"Оно стало символом воссоединения белорусов, оно пережило Великую Отечественную войну. И, чтобы вы понимали, его сохранили не в музее. А в обычной семье, передавая из поколения в поколение. И в этом вся правда о нашей истории. Истории народа, который знает о ценности единства", - подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко отметил, что молодежи этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси, сохранил культуру, традиции и веру, кто объединялся, вставая в трудные времена на их защиту. Это красное знамя конца 30-х - начала 40-х годов прошлого века, предположительно, участвовало в освободительном походе Рабоче-крестьянской Красной армии и при проведении местных народных собраний на территории Белостокского края и нынешней Гродненской области в сентябре 1939 года. Знамя найдено и спасено в годы Великой Отечественной войны подпольщиками городов Белостока и Гродно."Оно стало символом воссоединения белорусов, оно пережило Великую Отечественную войну. И, чтобы вы понимали, его сохранили не в музее. А в обычной семье, передавая из поколения в поколение. И в этом вся правда о нашей истории. Истории народа, который знает о ценности единства", - подчеркнул белорусский лидер.Александр Лукашенко отметил, что молодежи этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси, сохранил культуру, традиции и веру, кто объединялся, вставая в трудные времена на их защиту.

"Что бы ни происходило с нами в разные эпохи - белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства, - заявил белорусский лидер. - Вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света".



"Что бы ни происходило с нами в разные эпохи - белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства, - заявил белорусский лидер. - Вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света".

Глава государства поздравил всех с праздником, пожелал счастья, призвал беречь родную землю и исконные ценности.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основанные на судьбоносных сюжетах истории традиции нужны народу, чтобы быть собой и не потерять свою индивидуальность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении на молодежном форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее", посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА."В этот символически важный для нас день я хочу, чтобы в первую очередь вы, наша молодежь, не только вспомнили хронику событий 17 сентября 1939 года, и не только их. Ведь для чего мы создаем традиции, опираясь на судьбоносные сюжеты своей истории? Чтобы быть собой. Не потерять свою индивидуальность. Чтобы не сбиться с пути, который проложили наши предшественники, в том числе державшие в руках и вот это красное знамя (установлено на сцене. - Прим. БЕЛТА). Знамя, сохраненное подпольщиками Гродно и Белостока", - сказал глава государства.