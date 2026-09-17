"Чтобы быть собой". Лукашенко о ценности традиций и памяти о судьбоносных сюжетах истории

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Это красное знамя конца 30-х - начала 40-х годов прошлого века, предположительно, участвовало в освободительном походе Рабоче-крестьянской Красной армии и при проведении местных народных собраний на территории Белостокского края и нынешней Гродненской области в сентябре 1939 года. Знамя найдено и спасено в годы Великой Отечественной войны подпольщиками городов Белостока и Гродно.
"Оно стало символом воссоединения белорусов, оно пережило Великую Отечественную войну. И, чтобы вы понимали, его сохранили не в музее. А в обычной семье, передавая из поколения в поколение. И в этом вся правда о нашей истории. Истории народа, который знает о ценности единства", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что молодежи этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси, сохранил культуру, традиции и веру, кто объединялся, вставая в трудные времена на их защиту.
"Оно стало символом воссоединения белорусов, оно пережило Великую Отечественную войну. И, чтобы вы понимали, его сохранили не в музее. А в обычной семье, передавая из поколения в поколение. И в этом вся правда о нашей истории. Истории народа, который знает о ценности единства", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что молодежи этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси, сохранил культуру, традиции и веру, кто объединялся, вставая в трудные времена на их защиту.
"Что бы ни происходило с нами в разные эпохи - белорусы были, есть и будут. Это наша история. История народного единства, - заявил белорусский лидер. - Вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света".
Глава государства поздравил всех с праздником, пожелал счастья, призвал беречь родную землю и исконные ценности.-0-