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Как сообщалось, новым вице-премьером по вопросам АПК назначен Как сообщалось, новым вице-премьером по вопросам АПК назначен Александр Ломский , который до настоящего времени занимал пост помощника Президента Беларуси - инспектора по Брестской области. А до этого работал в должности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия.-0-

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший вице-премьер Юрий Шулейко, который курировал в правительстве сферу АПК, направляется на работу на конкретный участок в Гродненскую область. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая кадровые решения, передает корреспондент БЕЛТА."Юрий Витольдович Шулейко у нас направляется на работу на конкретный участок в Гродненскую область. Это тоже для нас такое хорошее подспорье в Гродненской области. И он должен понимать, что туда не отдыхать идет. А мы от него ждем, я прежде всего жду, результата в области сельского хозяйства и организации дела в сельском хозяйстве и в переработке", - сказал глава государства.