Александр Лукашенко высказал критику руководству Гродненской области по ряду вопросов в развитии региона. Это касалось прежде всего северных районов - Сморгонского, Ошмянского, Островецкого. "Я хорошо изучил ситуацию в северных районах Гродненской области. Хочу сказать, что вы меня услышали, но не все сделали. Будущий год для вас - лакмусовая бумажка", - подчеркнул он.

В этой связи он поставил дополнительные задачи по развитию северных районов Гродненской области. Для этого нужен соответствующий план, к реализации которого должен подключиться и промышленный сектор, включая частных инвесторов.

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20 ноября, Сморгонь /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область поставил задачи по развитию Сморгонского, Ошмянского и Островецкого районов, передает корреспондент БЕЛТА.Президент обратил внимание на ненадлежащую ситуацию на полях, которую местами наблюдал с борта вертолета. "Это не гродненский вариант. Так дело не пойдет", - сказал глава государства."Нам нужен план восстановления этих трех районов, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Всю промышленность севера (Гродненской области. - Прим. БЕЛТА) подтянуть сюда, навести идеальный порядок. На это у вас будущий год"."Это для вас экзамен. Дальше тянуть не можем. Это не уровень Гродненской области", - констатировал Президент.