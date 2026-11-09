"Будьте хозяевами на своей земле". Лукашенко требует вовлекать в оборот заброшенные участки

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"Это чисто государственный вопрос - мелиорацией мы занимаемся. Но там, где провели, на второй год все зарастает. За этим не очень смотрят. Правда, по-разному везде", - заметил Александр Лукашенко.
Он также обратил внимание, что есть заброшенные приусадебные участки, которые высвобождаются и зарастают "хмызняком", пока государство "героически занимается осушением болот".
"Будьте хозяевами на своей земле", - призвал глава государства.-0-