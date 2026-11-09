"Будьте хозяевами на своей земле". Лукашенко требует вовлекать в оборот заброшенные участки

"Это чисто государственный вопрос - мелиорацией мы занимаемся. Но там, где провели, на второй год все зарастает. За этим не очень смотрят. Правда, по-разному везде", - заметил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что есть заброшенные приусадебные участки, которые высвобождаются и зарастают "хмызняком", пока государство "героически занимается осушением болот".

"Будьте хозяевами на своей земле", - призвал глава государства.-0-

9 ноября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на рабочем совещании о современных подходах к региональному развитию обратил внимание на важность повсеместного наведения порядка на земле, передает корреспондент БЕЛТА.Глава государства напомнил, что в стране активно проводятся мелиоративные работы, чтобы увеличивать площади пахотных земель. На это направляются значительные финансовые ресурсы из бюджета. Однако впоследствии в некоторых регионах эти и другие участки не поддерживаются в надлежащем виде."Некоторые деревни стали хуторами в лесах", - возмутился Президент. Он потребовал наводить там порядок, распахивать силами местных властей и расположенных рядом сельхозпредприятий и включать в севооборот.