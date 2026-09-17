Белорусов хотели превратить в безмолвных рабов. Лукашенко об этноциде в Западной Беларуси

Говоря о событиях 1921 года, которые привели к разделу Беларуси, Президент подчеркнул, что восточная половина республики начала строить совершенно новую жизнь. Равными в правах стали все советские граждане - впервые в истории. "А западные белорусы? Остались чужими на своей земле, батраками известного государства, оторванными от Родины. Но, что важно, сохранившими ее в своем сердце. Конечно, это наши герои - герои, которые достойно ответили на вызов панского порядка", - констатировал он.Александр Лукашенко обратил внимание, что на протяжении 18 лет - с 1921 по 1939 год - на территории Западной Беларуси проводилась жесточайшая практика этноцида. "Достаточный срок, чтобы заставить людей забыть язык, традиции, историю. Главной задачей со стороны тех, кому мы были переданы, было сломить людей духовно, стереть как личность, превратить в безмолвных рабов, которые и думать не смогли бы о единстве и равноправии. За это время там, в так называемой польской тюрьме народов, выросло новое поколение. Но никто не забыл, никто не отрекся и не оторвался от корней", - сказал он.Президент подчеркнул, что и по сей день в Беларуси помнят о событиях тех лет. "Помним, что аннексированные Польшей территории были возвращены в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. И как бы кто ни пытался вам, молодым, через новомодные соцсети рассказывать свои версии событий, мы должны говорить правду, не для всех удобную, о том, что в те годы в наших западных областях под видом санации и пацификации проводились карательные операции. Что военно-полевые суды выносили приговоры активистам и простым жителям, посмевшим считать себя белорусами. Тюрьмы были переполнены теми, кто хотел говорить, учиться, молиться на своем языке. Наши люди жили в постоянном страхе перед очередным налетом польской дефензивы (политическая полиция на оккупированных территориях. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Александр Лукашенко.-0-