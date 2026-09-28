28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ №325 "О согласии с присоединением к международному договору". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В документе выражается согласие с присоединением Республики Ботсвана к Уставу Гаагской конференции по международному частному праву от 15 июля 1955 года.
Министерству иностранных дел поручено направить соответствующее уведомление в Постоянное бюро Гаагской конференции по международному частному праву.-0-
Президент
28 сентября 2026, 18:14
Беларусь выразила согласие с присоединением Ботсваны к Уставу Гаагской конференции по международному частному праву
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