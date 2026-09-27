Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента

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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Какую ставку делают в развитии сферы арендного жилья





Александр Лукашенко 22 сентября собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья.

Глава государства отметил, что сейчас в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тыс. семей. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач. Глава государства отметил, что сейчас в стране на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тыс. семей. Акценты смещаются в сторону арендного жилья, которое должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса и кадровых задач.

Безусловно, большинство стремится иметь собственное жилье, но если для этого пока нет средств или же необходимости, то государственное арендное жилье или аналогичное жилье от предприятия может стать отличным вариантом. Тем более по новым стандартам его строят по принципу "вселяйся и живи" - с достойным ремонтом, бытовой техникой и даже минимальным набором мебели. Плюс - это значительно дешевле рыночных расценок на аренду аналогичного жилья у частных лиц. "Это экономически оправдано и удобно для людей, особенно молодых специалистов", - заметил Александр Лукашенко.

По его словам, в 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 млн жилых квадратных метров, из них 5 млн - арендных. " По его словам, в 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 млн жилых квадратных метров, из них 5 млн - арендных. " Приоритеты прежние : цена метра - не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода - нормативные, без всяких долгостроев. А качество... Надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить", - обратил внимание белорусский лидер.





Сфера государственного арендного жилья в Беларуси только развивается. Соответствующий фонд централизованно начал формироваться немногим более 10 лет назад. В него вошли ведомственные, служебные и специальные жилые помещения, неприватизированное жилье. Все оно в основном было построено еще в советские времена, и к нынешнему моменту часть пришла в негодность или не востребована, особенно в сельской местности.

"По-разному бывает. Иногда эти дома, старье, может, и надо сносить, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать", - по-хозяйски заметил Александр Лукашенко.

Что касается нового арендного жилья, темпы его строительства активно наращиваются. В нынешнем году по плану - 650 тыс. кв.м, в следующем - более 900 тыс. кв.м, а к 2030 году объем ввода планируется нарастить уже до 1,2 млн кв.м. Что касается нового арендного жилья, темпы его строительства активно наращиваются. В нынешнем году по плану - 650 тыс. кв.м, в следующем - более 900 тыс. кв.м, а к 2030 году объем ввода планируется нарастить уже до 1,2 млн кв.м.

Поэтому глава государства ориентирует, чтобы новые арендные дома строились в привязке к рабочим местам - под реальную потребность, а не ради выполнения доведенных заданий. Положительные примеры такого подхода уже есть в Петрикове ("Беларуськалий"), Руденске (БНБК), Турове (Туровский молочный комбинат), Витебске (Витебская бройлерная фабрика) и ряде других населенных пунктов.

На совещании также шла речь о том, чтобы не бюджет, а сами предприятия активно вкладывались в арендное жилье для своих сотрудников. Вице-премьер Александр Терехов на конкретных цифрах обосновал, почему это по силам практически любому предприятию. Более того, они имеют возможность получить субсидию от государства.

Президент Президент поручил предусмотреть возможность для работников, имеющих определенный стаж на предприятии, в последующем выкупить такое арендное жилье в собственность.





Александр Лукашенко также отметил, что сроки заселения нового арендного жилья должны быть максимально короткими . Нормативно в этом отношении все урегулировано, бюрократические проволочки устранены. Главное - реализовать эти подходы на практике. "Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны . Упаси вас господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено", - предупредил белорусский лидер.

С другой стороны, должна присутствовать и дисциплина расчетов нанимателей за арендное жилье. Тем более в большинстве случаев это не бог весть какие деньги. "Вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру", - отметил глава государства. С другой стороны, должна присутствовать и дисциплина расчетов нанимателей за арендное жилье. Тем более в большинстве случаев это не бог весть какие деньги. "Вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру", - отметил глава государства.





Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 млн рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. "Копейки стоит, и это заплатить не могут, - возмутился Президент. - Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ему, может, и надо помочь. Но не годами же будем помогать. Зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить", - заявил Президент.

Кроме арендного, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального. При этом в СМИ и соцсетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. "Таких ситуаций быть не должно! И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы", - потребовал Александр Лукашенко. Кроме арендного, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального. При этом в СМИ и соцсетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. "Таких ситуаций быть не должно! И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы", - потребовал Александр Лукашенко.



