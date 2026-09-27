Арендный вектор, "участки фронта" в промышленности, железный дровосек и агроменеджмент. Итоги недели Президента

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Глава государства на неделе заслушал ряд докладов. С председателем ГТК Владимиром Орловским обсуждали пополнение бюджета, развитие таможенной инфраструктуры и переориентацию товаропотока. Спецпосланник Виктор Шейман доложил о развитии сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента, к которому, как сказал глава государства, предстоит еще ближе присмотреться.
Еще один доклад, помощника Президента - инспектора по Могилевской области Надежды Котковец, был связан с реализацией президентских поручений, данных во время рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Сейчас идет работа над совершенствованием технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, но эта тема актуальна и для страны в целом. Соответствующие поручения даны также главе Администрации Президента Дмитрию Крутому. Подробно на этот счет Александр Лукашенко высказался 25 сентября во время рабочей поездки в Минскую область.
В Логойском районе Президент посетил предприятие "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", которое производит широкую линейку лесозаготовительной техники. Это, с одной стороны, импортозамещение, с другой - развитие экспортного потенциала. Последнее касается не только машин, но и продукции лесной отрасли в целом. Александр Лукашенко ориентирует всех действовать быстрее и не расслабляться, чтобы в нынешних условиях успеть занять свои ниши на рынках.
Президент с каждого - от руководителя холдинга до вице-премьера - спросил за свой "участок фронта", ведь импортозамещение - это не только лесные машины, но и отечественные гидравлика, роботизированная доильная установка, пресс-подборщик… Все вместе эти и другие проекты в промышленности делают белорусские отрасли и экономику страны в целом сильнее. Кстати, на неделе глава государства поздравил работников и ветеранов Министерства промышленности и машиностроительного комплекса с профессиональным праздником, подчеркнув, что машиностроение выступает мощным двигателем прогресса.
Помимо промышленности, во время рабочей поездки Александр Лукашенко сделал особый акцент и на сельском хозяйстве. Земли и лес - основные ресурсы страны, а спрос и цены на продовольствие в мире только растут. Поэтому из стратегической задачи для АПК - производить больше продукции - следует и тактическая - в оптимальные сроки завершить нынешний сев озимых. Это с учетом погодных условий надо делать мгновенно, подчеркнул Президент.
В Минске Александр Лукашенко провел встречу с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани. Президент предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран, чтобы вывести торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Пакистана на такие же высокие позиции, как и политическое взаимодействие.
Глава государства на неделе подписал ряд указов. Они касаются награждения многодетных матерей, кадрового назначения в Вооруженных Силах, помилования осужденных.
Фестиваль-ярмарка "Дажынкi-2026" прошел в Гродненской области. Торжества в этом году принимали Кореличи. В поздравлении хлеборобам региона Александр Лукашенко поблагодарил многотысячную команду профессионалов за достойный результат, подчеркнув, что их вклад в продовольственную безопасность страны впечатляет.
Александр Лукашенко поздравил военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси с профессиональным праздником - Днем мотострелков.
Поздравления за рубеж по различным поводам на неделе были направлены в Армению, Россию, Туркменистан, Саудовскую Аравию.
Глава белорусского государства направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагической гибелью казахстанских военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.
Александр Лукашенко 22 сентября собрал совещание о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья.
Безусловно, большинство стремится иметь собственное жилье, но если для этого пока нет средств или же необходимости, то государственное арендное жилье или аналогичное жилье от предприятия может стать отличным вариантом. Тем более по новым стандартам его строят по принципу "вселяйся и живи" - с достойным ремонтом, бытовой техникой и даже минимальным набором мебели. Плюс - это значительно дешевле рыночных расценок на аренду аналогичного жилья у частных лиц. "Это экономически оправдано и удобно для людей, особенно молодых специалистов", - заметил Александр Лукашенко.
По его словам, в 2026-2030 годах запланировано построить с господдержкой 6,5 млн жилых квадратных метров, из них 5 млн - арендных. "Приоритеты прежние: цена метра - не выше среднемесячной заработной платы, сроки ввода - нормативные, без всяких долгостроев. А качество... Надо сделать так, чтобы человек мог вселиться в дом или квартиру и жить", - обратил внимание белорусский лидер.
Сфера государственного арендного жилья в Беларуси только развивается. Соответствующий фонд централизованно начал формироваться немногим более 10 лет назад. В него вошли ведомственные, служебные и специальные жилые помещения, неприватизированное жилье. Все оно в основном было построено еще в советские времена, и к нынешнему моменту часть пришла в негодность или не востребована, особенно в сельской местности.
"По-разному бывает. Иногда эти дома, старье, может, и надо сносить, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать", - по-хозяйски заметил Александр Лукашенко.
Что касается нового арендного жилья, темпы его строительства активно наращиваются. В нынешнем году по плану - 650 тыс. кв.м, в следующем - более 900 тыс. кв.м, а к 2030 году объем ввода планируется нарастить уже до 1,2 млн кв.м.
Поэтому глава государства ориентирует, чтобы новые арендные дома строились в привязке к рабочим местам - под реальную потребность, а не ради выполнения доведенных заданий. Положительные примеры такого подхода уже есть в Петрикове ("Беларуськалий"), Руденске (БНБК), Турове (Туровский молочный комбинат), Витебске (Витебская бройлерная фабрика) и ряде других населенных пунктов.
На совещании также шла речь о том, чтобы не бюджет, а сами предприятия активно вкладывались в арендное жилье для своих сотрудников. Вице-премьер Александр Терехов на конкретных цифрах обосновал, почему это по силам практически любому предприятию. Более того, они имеют возможность получить субсидию от государства.
Президент поручил предусмотреть возможность для работников, имеющих определенный стаж на предприятии, в последующем выкупить такое арендное жилье в собственность.
Александр Лукашенко также отметил, что сроки заселения нового арендного жилья должны быть максимально короткими. Нормативно в этом отношении все урегулировано, бюрократические проволочки устранены. Главное - реализовать эти подходы на практике. "Местным органам власти этот процесс следует взять под контроль. Построенные квартиры пустовать не должны. Упаси вас господь, если мне еще кто-то пожалуется, что где-то построено жилье и оно не заселено", - предупредил белорусский лидер.
С другой стороны, должна присутствовать и дисциплина расчетов нанимателей за арендное жилье. Тем более в большинстве случаев это не бог весть какие деньги. "Вызывают недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая: 30 рублей в месяц за двухкомнатную квартиру", - отметил глава государства.
Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 млн рублей, а должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. "Копейки стоит, и это заплатить не могут, - возмутился Президент. - Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении. Ему, может, и надо помочь. Но не годами же будем помогать. Зафиксированные Комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить", - заявил Президент.
Кроме арендного, в стране продолжается строительство жилья с государственной поддержкой, коммерческого и индивидуального. При этом в СМИ и соцсетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. "Таких ситуаций быть не должно! И тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы", - потребовал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко 24 сентября провел встречу с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани.
"У меня к вам очень серьезная просьба, имея в виду ваш вес в Пакистане, - чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, существующих проектов, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Чтобы не было задержек в реализации этих проектов, - сказал глава государства. - Мы и так работаем неплохо. Но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, явно не соответствует экономическому".
Александр Лукашенко напомнил, что в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом достигнута договоренность, что в ближайшем будущем, особенно в этом и следующем году, отношения в сфере экономики будут значительно интенсифицированы. "Шахбаз очень погружен в наши отношения. Но, откровенно вам скажу, хотелось бы, чтобы мы все делали вовремя", - отметил глава государства.
Особо он подчеркнул важность налаживания нормального финансового обмена и отношений в сфере финансов между Беларусью и Пакистаном: "Думаю, это вам под силу сегодня. Имея в виду прежде всего ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе".
Александр Лукашенко уверен, что налаживание нормальной платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество, в котором сейчас наблюдается некоторый спад. "С нашей стороны никаких проблем, задержек тут нет (в плане проведения платежей. - Прим. БЕЛТА). Думаю и надеюсь, что после вашего визита к нам будут урегулированы эти вопросы и с пакистанской стороны", - сказал белорусский лидер.
"Давайте воспользуемся моментом и решим все застарелые проблемы, которые у нас еще, к сожалению, существуют", - призвал Президент.
Он также высказался за развитие тесного межрегионального сотрудничества. "Если сила, желание, работа парламентариев будет направлена в этом ключе, мы многого можем достигнуть в наших отношениях", - уверен он.
В интервью журналистам Саид Юсуф Раза Гилани дал высокую оценку итогам встречи. "У меня состоялась прекрасная встреча с господином Президентом, большим другом Пакистана. Наша страна также является большим другом Беларуси. Мы очень эффективно сотрудничаем на разных площадках, включая ООН, ШОС, Межпарламентский союз", - сказал он.
"Мы коснулись конкретных вопросов развития экономических отношений, ведь сегодня дипломатия и экономика - практически одно и то же. Обсуждались шаги, которые необходимо предпринять. Ведь мы (Беларусь и Пакистан. - Прим. БЕЛТА) подписали около сотни меморандумов о взаимопонимании и теперь нужно конвертировать их в конкретные действия. Мы должны сфокусироваться на исполнении принятых решений. Работы много, но мы справимся", - уверен председатель Сената Пакистана.
Александр Лукашенко 25 сентября в Логойском районе побывал на предприятии "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", где производят технику для лесозаготовки, такую как харвестеры и форвардеры.
Так что санкционный эффект в определенном смысле оказался даже положительным. "Это время возможностей. Если бы нас не придавили, мы бы это не имели. А если бы имели, то не при нашей жизни. Пожалуйста - результат. Не хотите - не надо, мы сделали сами. И если мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Уже топором или пилой "Дружба-2" никто не работает. И не надо. Поэтому без ваших харвестеров, форвардеров ничего мы там сделать не сможем", - заметил глава государства.
Он заверил, что под подобные проекты в государстве всегда найдутся средства. Главное - не упустить момент, чтобы произвести востребованную продукцию и занять свою нишу на рынке.
"Надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода (сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас) больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Ни в коем случае не расслабляться. Потому что вы быстрее займете рынки, которые освобождаются, - подчеркнул белорусский лидер. - Надо работать на экспорт. И нам есть куда двигаться".
И это касается не только промышленной продукции и, в частности, лесозаготовительных машин. В равной степени это задача и для лесной отрасли в целом - спелого леса хватает, а продукция из дерева очень востребована за рубежом. Наращивать заготовку леса и его переработку глава государства ориентирует интенсивным путем - не создавая дополнительные мощности, а повышая производительность труда на уже имеющихся.
"Надо делать быстро и работать столько, сколько надо. Тем более у нас же люди хотят работать. У нас люди - трудяги, они всегда отреагируют. Надо только с ними разговаривать, объяснять и, естественно, платить", - сказал Александр Лукашенко.
Главу государства заверили, что "АМКОДОР" готов закрывать потребность отечественной лесозаготовки в специализированных машинах. В том числе с перспективой наращивания объемов, чтобы вовремя убирать спелый лес. К настоящему времени предприятие в Логойске вышло на проектную мощность в 120 единиц техники в год. При этом среднее потребление лесных машин до 2030 года прогнозируется на уровне около 100 единиц ежегодно. В дальнейших планах развитие собственных компетенций, расширение номенклатуры выпускаемой продукции и завершение ввода всех производственных мощностей с доведением годового объема выпуска до 250 машин.
Президент поинтересовался качеством отечественной техники у министра лесного хозяйства Сергея Ульдиновича - человека, который имеет самое прямое отношение к лесной отрасли и может наблюдать машины "АМКОДОР" в работе. "Что тебя не устраивает здесь, что плохо?" - спросил Александр Лукашенко.
По словам министра, у лесохозяйственной техники "АМКОДОР" имелись определенные проблемы, однако большинство из них решено.
Что касается холдинга "АМКОДОР" в целом, Президент рассчитывает на дальнейшую позитивную динамику при нынешнем генеральном директоре Александре Ефимове. Для него это предприятие родное, а за плечами еще и опыт работы на посту министра промышленности.
"Я очень рассчитываю, что ты подтолкнешь "АМКОДОР" не вниз, а вверх, и будет результат, - сказал Александр Лукашенко. - Я очень внимательно слежу за "АМКОДОРом". Это для нас очень важно. Не хочу даже говорить, какое значение имеет. Сам знаешь, лучше меня. Ты должен осуществить прорыв на этом фронте, а дальше мы будем смотреть, что с тобой делать (в плане карьерных перспектив. - Прим. БЕЛТА)".
Глава государства напомнил, что ранее был принят ряд решений по "АМКОДОРу", в том числе в финансовом отношении. В связи с этим он спросил: "Результат есть от этого? Или опять это глоток воздуха, а дальше будет яма?"
Президенту доложили, что "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" и другие предприятия холдинга демонстрируют темпы роста выручки, есть положительная динамика и по экспорту. Ведется работа над повышением локализации техники и загрузки мощностей предприятий. Решаются вопросы по дальнейшему повышению качества продукции. Это дает основания полагать, что уже в будущем году продукция на экспорт будет уходить в большем объеме.-0-